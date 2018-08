Política

Audiencia Nacional

La Guardia Civil cree que Igor Portu alertó de la furgoneta-bomba

Redacción

06/05/2010

ETA advertía en la llamada de "la colocación de una potente furgoneta-bomba en el parking D de la terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Cualquier intento de desactivarla supondría un gran riesgo".

Los peritos de la Guardia Civil que analizaron las cuatro llamadas telefónicas en las que ETA avisó de la colocación de una furgoneta-bomba en la T-4 del aeropuerto Barajas han concluido que hay un 98% de probabilidad de que Igor Portu fuera el miembro del comando que las realizó.



Así lo han manifestado los cuatro peritos durante la tercera sesión del juicio a Portu, Mattin Sarasola y Mikel San Sebastián, por el atentado cometido el 30 de diciembre de 2006 en el que murieron los ciudadanos ecuatorianos Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate.



Ese día, ETA alertó de la colocación del vehículo a través de tres llamadas, la primera efectuada desde un móvil a las 07:53 a la DYA, tres minutos más tarde a los bomberos de Madrid, y a las 08:35 a la central SOS/DEIAK de San Sebastián desde una cabina telefónica.



El primero de los avisos transcurrió de la siguiente manera:





- Personal de la central de la DYA: "¿Dígame?"

- Interlocutor: "Hola, buenos días, escuche atentamente, por

favor".

- "Sí".

- "Le llamo en nombre de ETA para advertirle de la colocación de

una potente furgoneta-bomba en el parking D de la terminal 4 del

aeropuerto de Barajas de Madrid".

- "Eh..."

- "Repito: en el parking D de la terminal 4 del aeropuerto de Barajas de Madrid. Se trata de una Renault Traffic granate matrícula 6054 DKY que va a explotar a las 09:00, dentro de una hora. Subrayamos que se trata de una furgoneta-bomba de gran potencia, así como de que cualquier intento de desactivarla supondría un gran riesgo y una grave responsabilidad, ¿vale?".

- "Vale, de acuerdo".







Los análisis realizados sobre la voz del hablante demuestran, según han dicho los peritos, que entre los cuatro miembros del comando Elurra que cometió este atentado -los tres acusados y Joseba Iturbide- la probabilidad de que fuera Portu es del 98%.



También se realizaron otras llamadas entre las 07:52 y las 07:59 al diario Gara -que el 10 de enero de 2007 difundió un comunicado de la banda reivindicando el atentado-, aunque no pudieron ser registradas.





Elevan la peteción de cárcel a a 1.120 años

Por otro lado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha elevado su petición inicial de 900 años de cárcel a 1.120 años para los tres supuestos miembros de ETA que perpetraron el atentado de la T-4 al considerar que la cifra de heridos es de 52, y no 41, como estimó al principio.



Así lo ha anunciado el fiscal Daniel Campos en la tercera jornada del juicio, donde ha señalado que eleva a definitivas el resto de conclusiones, por lo que reclama que Igor Portu, Mattin Sarasola y Mikel San Sebastián indemnicen a los familiares de Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio con 500.000 euros por cada fallecido.



Tres de las acusaciones particulares personadas en la causa han solicitado que el Estado sea condenado como responsable civil subsidiario porque sus "mecanismos de seguridad no funcionaron" al permitir que los supuestos terroristas entraran varias veces en el aeropuerto, una solicitud a la que se ha opuesto el Ministerio Fiscal y que el tribunal ha rechazado "de plano" por "extemporánea" en este momento procesal.



El fiscal, que mañana expondrá su informe final, imputa a los tres acusados dos delitos de asesinato terrorista, 52 de tentativa de asesinato y uno de estragos terroristas por el atentado con el que ETA rompió su última tregua.









Polémica con el juez



Antes de que comparecieran estos peritos, el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, ha respondido a la polémica que suscitó ayer entre varios abogados que ejercen de acusación particular que criticaron su "falta de sensibilidad" con la madre de uno de los fallecidos.



"Aunque me critiquen, sí, y no me río, por lo menos yo tengo la entereza de que si tengo que criticar, y mi obligación es criticar, lo hago en sala, no busco los pasillos ni a periodistas", ha espetado el magistrado.