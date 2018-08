Política

Presunta corrupción en Álava

El ABB niega una trama de ertzainas que espiara para el PNV

Redacción

09/07/2010

Denuncia que el partido está siendo objeto de una "campaña de acoso" mediática.

La Ejecutiva del PNV de Álava, el Araba Buru Batzar, ha negado hoy la existencia de una trama de ertzainas que espiase para el partido y ha denunciado que el partido está siendo objeto de una "campaña de acoso" por parte de "determinados medios de comunicación".

El ABB se ha pronunciado de este modo, a través de un comunicado, después de que el Departamento de Interior del Gobierno Vasco haya anunciado hoy que ha apartado del servicio a dos ertzainas imputados por un Juzgado de Vitoria-Gasteiz por un presunto delito de espionaje de diversas personalidades en Álava realizado en 2009 y antes.

La Ejecutiva del PNV en Álava ha asegurado que no existe una trama de ertzainas que espiase para el partido y ha dejado claro que no tiene en su poder informes, "ni secretos ni públicos", referidos a personas relevantes o no del territorio alavés.



Asimismo, como el caso está bajo secreto de sumario, el ABB ha dicho que desconoce el carácter de las imputaciones que se están investigando, así como la importancia y el alcance de las mismas, tras recordar que eso "únicamente podrá ser determinado por los jueces".



Además, ha mostrado su "hartazgo" por lo que ha calificado como "campaña de acoso que determinados medios de comunicación llevan a cabo amparándose en el desconocimiento que produce el secreto del sumario y la utilización bastarda de la palabra supuesto".