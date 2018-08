Política

Entrevista en Radio Euskadi

Elorza entiende que el PNV se reúna con Batasuna

14/08/2010

El alcalde donostiarra entiende que los jeltzales se reúnan con la izquierda abertzale ilegalizada para sondear cuál es su disposición a desmarcarse de la violencia.

El alcalde de Donostia-San Sebastián, Odón Elorza, ha manifestado que entiende que el PNV se pueda reunir con la izquierda abertzale para clarificar posiciones y "tomar la temperatura de hasta dónde el antiguo mundo político de Batasuna quiere avanzar en la defensa de los principios democráticos, en el rechazo de la violencia y en su separación clara y definitiva de ETA".

"Se han dicho cosas en ese mundo, pero no todas ni mucho menos las que esperábamos. Los partidos democráticos queremos declaraciones más claras, más nítidas del mundo de Batasuna respecto de ETA. Eso lamentablemente todavía no ha sido formulado debidamente", ha señalado, para insistir en que no le parece que sea malo "que haya diálogos y encuentros".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Elorza ha afirmado que las denuncias del PP sobre conversaciones de los socialistas con la izquierda abertzale responden a la intención de los populares de "tensionar la situación y para echar a un sector de las víctimas encima de Zapatero y del Partido Socialista".





"Peñazo"

En relación a la manifestación que se va a celebrar hoy en Donostia, el alcalde ha calificado de "peñazo" el que todos los años se intente mezclar fiestas y política, y se ha mostrado satisfecho porque el juez de la Audiencia Nacional haya ordenado modificar el recorrido de la marcha para evitar que coincide con los actos de inicio de la Aste Nagusia.