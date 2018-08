Política

Basagoiti no se reunirá con Venezuela 'sin tener detector de metales'

Redacción

19/10/2010

El líder del PP vasco afirma que en su despacho "no dispone de detector de metales", razón por la cual no se ha reunido con el embajador de Venezuela en España. "No se con qué vendría este hombre".

Noticias (2) Venezuela no tiene razones para creer que ETA se entrenara allí

Venezuela no tiene razones para creer que ETA se entrenara allí La Fiscalía solicita al juez que pida la extradición de Cubillas El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha aclarado que no se ha reunido con el embajador de Venezuela en España, Isaías Rodríguez, como sí han hecho responsables de otros partidos políticos en Euskadi, porque en su despacho, "en la sede el PP en Bilbao", no dispone de "detector de metales". En declaraciones a los periodistas, Basagoiti ha dicho que no podía recibir a Rodríguez porque no sabía "con qué vendría este hombre, ya que en Venezuela están apoyando a terroristas y a batasunos terroristas". El líder del PP vasco ha subrayado la "colaboración internacional" contra ETA lograda en los últimos años, "especialmente en Francia", lo que, en su opinión, ha llevado "a los etarras a buscarse otro refugio, que es Venezuela". "Lo que hace falta es que (los terroristas de ETA) no tengan ningún lugar en el mundo donde cobijarse y que acabemos con ellos, de una vez por todas, y que la política sea la de que no hay ninguna esperanza para aquellos que quieran extorsionar a la democracia española".



