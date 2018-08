Política

Felipe González reconoce que le propusieron 'volar' a la cúpula de ETA

Redacción

08/11/2010

En una entrevista al diario El País, el ex presidente del Gobierno aclara que rechazó esa posibilidad, aunque reconoce que "todavía no sé si hice lo correcto".

El ex presidente del Gobierno Felipe González ha revelado en una entrevista periodística que tuvo la "oportunidad" en su etapa al frente del Ejecutivo de "dar una orden para liquidar a toda la cúpula de ETA" después de que, antes de la operación de Bidart en 1992, los servicios de inteligencia detectaran una reunión "de toda la dirección" de la organización terrosita en el sur de Francia, ante la que "solo cabía la posibilidad de volarlos todos juntos".

"Dije no", explica González, quien reconoce, no obstante, que "no sé si hice lo correcto, ya que desde entonces le "torturó" pensar "cuántos asesinatos de personas inocentes podría haber ahorrado".

En una entrevista en el diario El País, publicada este domingo, González se refiere a este episodio de la lucha antiterrorista --que sitúa entre 1990 ó 1989-- como "las tripas del Estado". "Nuestra gente había detectado -no digo quiénes- el lugar y el día de una reunión de la cúpula de ETA en el sur de Francia. De toda la dirección. Operación que llevaban siguiendo mucho tiempo", ha narrado el ex presidente del Gobierno.

"Se localiza lugar y día --continúa González--, pero la posibilidad que teníamos de detenerlos era cero, estaban fuera de nuestro territorio. Y la posibilidad de que la operación la hiciera Francia en aquel momento era muy escasa. Ahora habría sido más fácil (...) En aquel momento solo cabía la posibilidad de volarlos a todos juntos en la casa en la que se iban a reunir (...) La decisión es sí o no. Lo simplifico, dije: no. Y añado a esto: todavía no sé si hice lo correcto".

Caso Lasa y Zabala

González se refiere también al general Enrique Rodríguez Galindo, condenado a 71 años por secuestro y asesinato, para defender que "aún hoy" le sigue pareciendo "un gran tipo" a pesar de que solo lo conoció personalmente "después de que saliera de su responsabilidad".

El ex jefe del Ejecutivo dice estar "seguro" de Galindo es inocente de lo que le condenaron sin que se respetaran "las garantías" procesales y, concretamente sobre los asesinatos de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabale, precisa que también está "seguro" de Galindo "ni participó ni dio la orden". "Ahora te podría decir: pues no lo sé, y salvar mi responsabilidad. Pero es que estoy seguro. Las pruebas negativas no existen, pero estoy seguro de que Galindo no fue responsable de aquello".

Caso Segundo Marey

Sobre el secuestro de Segundo Marey, reconoce que le salvó "la orden de [el entonces ministro de Interior] Pepe Barrionuevo para que lo suelten cuando se entera de que está detenido".







Reacciones de PP y PNV

El vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pon, ha sido crítico con las palabras de González y ha asegurado que ponen de manifiesto su conocimiento sobre los Grupor Antiterroristas de Liberación (GAL) y que, "las aguas del caso llegaban hasta la mesa del despacho del presidente".

El dirigente ''popular'' ha insistido en que "nadie había aclarado hasta ahora que la decisión de matar se tomaba en la mesa del presidente del Gobierno".

"González sabe quién le hizo esa propuesta y, por tanto, tendrá que aclarar quién es, si le preguntó quién estaba detrás de los asesinatos y si éstos se produjeron con su consentimiento o no", ha aseverado Pons, quien también ha recalcado que "si la decisión de matar la tomaba el presidente, se sabe lo que respondió una vez, pero no si otras veces tomó una decisión distinta".

Por su parte, el presidente del PNV en Bizkaia, Andoni Ortuzar, ha señalado que el hecho de que González "haya tenido la duda de si matar o no" a la cúpula de ETA "habla muy mal de un presidente de un gobierno democrático".