Política

Presentación del nuevo partido

Gobierno de Navarra: 'A Batasuna no le basta con presentar un papel'

Redacción

07/02/2011

Alberto Catalán ha declarado que "se puede comprobar fehacientemente" que ETA "no ha dejado de llevar a cabo atentados terroristas", no ha entregado las armas y "ni siquiera ha pedido perdón".

Al ser preguntado sobre los estatutos de la nueva formación política de la izquierda abertzale, Catalán ha declarado que "se puede comprobar fehacientemente" que ETA "no ha dejado de llevar a cabo atentados terroristas", no ha entregado las armas y "ni siquiera ha pedido perdón".



Por lo tanto, ha destacado, pese a los nuevos estatutos no hay "nada nuevo que no sea lo que han venido desarrollando y haciendo hasta ahora".



"Mientras todo esto no cambie, ETA-Batasuna no nos debe engañar", ha afirmado Catalán, quien ha señalado que las instituciones y la sociedad en general deben rechazar una "estrategia" diseñada por la izquierda abertzale con el objetivo de "estar presentes en las próximas elecciones municipales y forales".