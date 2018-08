Política

A favor de la legalización

Una manifestación pedirá la legalización de Sortu, el día 19 en Bilbao

Redacción

12/02/2011

Partirá a las 17:30 horas de la plaza de La Casilla bajo el lema "Bakerantz, legalizazioa" (Hacia la paz, legalización).

Un grupo de personas que se han definido como "personalidades" y "referentes sociales" han convocado para el próximo sábado en Bilbao una manifestación silenciosa a favor de la legalización de Sortu porque, según han dicho, "la sociedad vasca nunca ha percibido la paz tan cerca como ahora".

La marcha partirá a 17:30 horas de la tarde de la Plaza de La Casilla, en Bilbao, bajo el lema "Bakerantz, legalizazioa" (Hacia la paz, legalización), y sus promotores consideran que está "legalizada" ya que los permisos están solicitados, sin que haya habido respuesta "en el plazo habitual" por parte de la Administración.

Entre las personalidades que apoyan la marcha se encuentran la ex directora de Emakunde Txaro Arteaga, el profesor de la UPV Perico Ibarra, la ex consejera de Educación Anjeles Iztueta (EA), el ex presidente del CES Antton Lafont, el periodista Martxelo Otamendi; el harrijasotzaile Iñaki Perurena, el portavoz de Lokarri Paul Ríos, Jesús Uzkudun, de CC.OO, el ex alcalde de Getxo Iñaki Zarraoa, el ex presidente del PNV Xabier Arzalluz, o el ex miembro del "comando Donosti" de ETA Mitxel Sarasketa.