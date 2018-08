Política

Rechazo a la violencia

Reacciones de los partidos políticos al comunicado de Sortu

Redacción

10/03/2011

El último comunicado de Sortu, el nuevo partido de la izquierda abertzale, ha provocado una cascada de reacciones políticas.

El portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha dicho que el rechazo de Sortu a la violencia es una "buena noticia" que va en la "buena dirección". En su opinión, reafirma la "política, la estrategia y la gestión" de los gobiernos español y vasco en materia de terrorismo.



Ha considerado que con la postura expresada por Sortu en su comunicado se demuestra que la política de exigencia democrática funciona y que "ha hecho ver a este mundo que no hay otra salida para poder hacer política que usar exclusivamente la voz y la palabra".



El portavoz parlamentario del PP vasco, Leopoldo Barreda, ha dicho que el último comunicado de Sortu es la expresión de la necesidad de quienes "necesitan colarse" en las elecciones municipales "ante el guión previsto y diseñado para estas circunstancias".



Barreda ha subrayado que el objetivo democrático es acabar definitivamente con ETA y ese, ha insistido, "es el debate que importa". "Que no haya ningún testaferro de ETA en las elecciones es fundamental para avanzar definitivamente hacia el final de la banda terrorista", ha incidido.



El parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, ha asegurado que el rechazo de Sortu al intento de atentado de ETA contra el lehendakari, Patxi López, es "una confirmación más" de la apuesta de la izquierda abertzale por las vías políticas, por lo que ha afirmado que "hoy ya no hay ni un solo argumento que pueda justificar la ilegalización" de ese partido.

Agirrezabala ha destacado que su partido "nunca ha tenido dudas" sobre el calado de la mencionada apuesta de la izquierda abertzale. Según ha afirmado, los acontecimientos están "dando la razón" a EA.

El coordinador general y parlamentario de Ezker Batua-Berdeak, Mikel Arana, ha pedido al Gobierno de Rodríguez Zapatero "que retire" los recursos contra Sortu presentados ante el Tribunal Supremo por parte la Abogacía del Estado y la Fiscalía porque "ha quedado claro que no hay ninguna supeditación a los dictados de ETA, aunque algunos se empeñen en ello".

Arana cree que el paso dado por Sortu "evidencia que no es ETA", como justifican los informes de la Abogacía del Estado y el Ministerio Público para demandar su ilegalización, por lo que cree que sendos recursos "deben ser retirados" y, de no ser así, el Tribunal Supremo "tendrá que desestimarlos por "falta de rigor y fundamento".