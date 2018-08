Política

Acto en Hernani

Joseba Egibar opina que Sortu será legal a partir del 13 de abril

Redacción

05/04/2011

El dirigente del PNV cree que la formación de la izquierda abertzale "conocerá la legalidad" después de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el posible incidente de nulidad.

El dirigente del PNV Joseba Egibar ha expresado que "es evidente que Sortu no va a conocer la legalidad antes del 13 de abril" porque, "si va a presentar un incidente de nulidad de actuaciones, el Tribunal Supremo (TS) no se va a pronunciar antes". No obstante, Egibar se ha mostrado convencido de que en el futuro "será marca legal".

Ha aclarado que la legalización se producirá bien "porque en este incidente de nulidad" el TS "pueda variar la votación", algo que ha considerado "inimaginable", o porque "en su caso" lo hará el Tribunal Constitucional.

Ha recordado, no obstante, que existe "otra opción, que se denomina Bildu, construida sobre una coalición de dos formaciones políticas: EA y Alternatiba", dos partidos "con trayectorias impecables".

Asimismo, se ha felicitado porque Euskadi está entrando en un contexto en el que "parece que la violencia de ETA empieza a ser pasado y afortunadamente debe serlo", aunque ha advertido de que en este "nuevo escenario" la izquierda abertzale deberá abandonar "todos esos tics autoritarios y esos comportamientos que vienen lastrando la convivencia en este país".



Egibar ha hecho estas declaraciones en el acto de presentación del candidato del PNV a la Alcaldía de Hernani (Gipuzkoa), Andoni Amonarraiz.