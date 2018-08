Política

Elecciones de mayo

Bildu: 'Podrán dar mil razones para impugnar, pero pruebas ni una'

Redacción

18/04/2011

La coalición se adhiere a la celebración del Aberri Eguna de la red Independentistak. Se llevará a cabo el domingo 24 en Gernika y Baigorri.

El secretario general de EA, Pello Urizar, ha asegurado que se pueden argumentar "mil razones", pero pruebas "ni una", para impugnar algunas de las listas electorales de Bildu, la coalición que este partido conforma junto a Alternatiba e independientes abertzales.



Urizar, en una rueda de prensa convocada con motivo de la celebración el próximo domingo del Aberri Eguna, ha censurado la "presión" existente en torno a las candidaturas de Bildu, que hoy tiene previsto registrar unas 300 listas municipales, de las que más de 50 corresponden a Navarra.



El dirigente de EA ha subrayado que todos los integrantes de las listas de Bildu han asumido un "compromiso real" de superar una situación política que "ha estado enquistada durante muchos años", incluso asumiendo normativas como la Ley de Partidos que "son injustas y tienen poco de democrático".



Urizar ha aseverado que existe "un compromiso claro" de los integrantes de las listas de Bildu "por las vías pacíficas" y en contra de "las acciones violentas".



No obstante, ha apuntado que, en ocasiones, "ley y justicia no son lo mismo" y en este momento los argumentos en contra de Bildu no son judiciales, sino políticos, porque "saben que esta apuesta va en serio y que cambiará la situación política de este país".



Urizar ha resaltado en ese sentido que la unidad del soberanismo provoca "miedo" y es la causa de "las amenazas de impugnación a las candidaturas de la coalición que en cualquier estado de tradición democrática resultarían inadmisibles".



Por su parte, el coordinador de Alternatiba, Oskar Matute, ha criticado por "interesadas" las declaraciones que viene realizando el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, "en coordinación con la postura que el PP mantiene".



Matute ha pedido a PSOE y PP "que tengan más respeto a la ciudadanía vasca" y que "no alimenten discursos que saben que no se asientan en la realidad".



Para la celebración del Aberri Eguna del 24 de abril, Bildu se adhiere a la convocatoria realizada por la red Independentistak. Se celebrará en Gernika y en Baigorri.