Juntas Generales de Araba

De Andrés ofrece diálogo a PNV, PSE y EB para lograr mayorías sólidas

Redacción

07/07/2011

Además, ha señalado que la relación del PP con Bildu depende de que la coalición rechace la violencia de ETA. Javier de Andrés será nombrado esta tarde nuevo diputado general de Araba.

El candidato del PP a diputado general de Araba, Javier de Andrés, ha ofrecido consenso y diálogo a los grupos políticos para buscar mayorías "amplias, sólidas y transversales" aunque ha matizado que su relación con Bildu está condicionada a que rechace la violencia de ETA.



De Andrés será elegido esta tarde, salvo sorpresas, diputado general de Álava con los votos de sus 16 junteros y los 9 del PSE-EE.



EB, con dos procuradoras en las Juntas Generales, ya ha confirmado que votará a su propia candidata, Nerea Gálvez, en lugar de apoyar al PNV, por lo que De Andrés tiene asegurada la mayoría simple con 25 votos.



De Andrés ha anunciado que si gobierna Araba reducirá a ocho los departamentos forales, frente a los diez actuales, y ha subrayado que su gestión se caracterizará por la "austeridad" y el ajuste del gasto corriente.



El candidato popular ha avanzado que su partido tomará distancia con respecto a quienes no condenan la violencia ni "muestran respeto" a la vida y a otros derechos fundamentales, en referencia a Bildu, que cuenta con once procuradores en la Cámara alavesa.



Ha recordado que a día de hoy todavía hay partidos que no han mostrado su rechazo a asesinatos como el de Fernando Buesa, que fue diputado general de Araba, y ha abogado por el restablecimiento de las libertades y de los derechos humanos y por la derrota del terrorismo y "el fanatismo que le acompaña".



Javier de Andrés ha reconocido que el PP y el PSE, partido que apoyará esta tarde la candidatura del dirigente popular, tienen muchas diferencias pero ha dicho que ambas formaciones se guían por unas mismas normas democráticas y ha garantizado que el acuerdo entre ambos partidos tiene "vocación de continuidad".



Al PNV también le ha ofrecido consenso en las Juntas Generales desde el primer momento si finalmente consigue ser investido diputado general.



Se ha dirigido asimismo a EB y ha reconocido que hubiera sido "difícil" llegar a acuerdos con esta formación si finalmente no hubiera preferido negociar con el PNV, aunque ha señalado que se pueden encontrar puntos en común y ha ofrecido también diálogo a la coalición de izquierdas para lograr un entendimiento entre diferentes.



Las propuestas



Entre las propuestas que ha desgranado ha destacado su apuesta por un cambio de la Ley de Aportaciones y de los porcentajes que las diputaciones pagan al Gobierno Vasco de los fondos procedentes de los impuestos recaudados, debido sobre todo al aumento de los gastos de las instituciones forales como los relacionados con la Ley de Dependencia.



En este sentido, ha reclamado el apoyo de los grupos para negociar estas modificaciones.



En materia fiscal, De Andrés ha abogado por una mejora de la fiscalidad de las familias con personas dependientes a su cargo e incentivar la contratación de los trabajadores.



También ha anunciado su apuesta por un plan contra el fraude fiscal aunque ha dejado claro que las modificaciones fiscales no pueden ir dirigidas a perjudicar al tejido productivo ni a los trabajadores.



En su opinión, el incremento del tipo de algunos impuestos provocaría la marcha de algunas empresas de Álava.



Por último, ha pedido un acuerdo para mantener e incrementar los servicios sociales, aunque ha alertado de que el gasto social crecerá por encima del PIB durante los próximos años.