Sociedad

FÚTBOL

Un árbitro prohíbe hablar en euskera durante el partido Idiazabal-Elgoibar

EITB.EUS

18/02/2018

El colegiado Manuel Sarrión González, del comité andaluz, dio la siguiente orden a los jugadores antes de salir al campo: 'Si alguien habla euskera, se va a la calle'.

Los jugadores de los equipos de fútbol Idiazabal y Elgoibar de Regional Preferente recibían ayer la siguiente orden por parte del árbitro Manuel Sarrión González del comité andaluz antes de salir al campo: 'Si alguien habla euskera, se va a la calle'. Bajo esa amenaza de expulsión, los jugadores decidieron acatar el mandato y se comunicaron durante los 90 minutos que duró el partido en castellano.

Matias Aranburu, presidente del Idiazabal KE, y Omar Aizpuru, entrenador del Elgoibar, han sido entrevistados en Euskadi Irratia, donde han manifestado estar arrepentidos por no haber pospuesto el partido. Aranburu ha afirmado que no deberían haber jugado: "La decisión correcta hubiese sido no jugar el partido, sobre todo por la arrogancia mostrada por el árbitro" ha dicho. Ha contado que esa posibilidad sí se le pasó por la cabeza, pero "por razones de agenda", pensando en que trasladar el partido de día podría provocarles problemas, decidieron seguir adelante con el encuentro.

Aizpuru ha explicado que comparte la sensación de Aranburu. Se ha mostrado apenado por no haberle dado tanta importancia en el momento y ha expresado que lo más adecuado hubiese sido no jugar. "Fue muy grave. En ese momento tomamos la decisión de jugar, pero ahora, pensandolo fríamente y viendo el revuelo que ha causado, somos conscientes de la gravedad" ha explicado, añadiendo que "aceptamos una ley impuesta por el propio árbitro".

En palabras de Aranburu, el árbitro les dejó muy claro que no quería oir ni una sola palabra en euskera, porque no sería capaz de entender "insultos y demás". El de Idiazabal trató de dialogar con el árbitro y explicarle que el euskera es el idioma de comunicación habitual en el equipo, pero no hubo manera de llegar a ningún acuerdo. En la entrevista en Euskadi Irratia ha contado que aquel se mostró "arrogante" e insistió en que "no entendería los insultos".

Tanto Aranburu como Aizpurua han explicado que los jugadores hablaron de vez en cuando en euskera entre ellos "sin querer", y es que "no estamos acostumbrados a hablar en castellano entre nosotros y no era natural" ha señalado Aizpurua, que ha recordado que han vividos cientos de situaciones en el campo pero que nunca les ha ocurrido nada semejante.

La decisión generó una gran indignación entre los responsables de los clubes, los jugadores y los aficionados que se acercaron a ver el partido a Idiazabal.

Los dos clubes han adelantado que se reunirán en la próximas horas para tomar medidas ante lo sucedido y que pedirán una sanción para el árbitro.

Asi se expresaba ayer el entrenador del Elgoibar Omar Aizpuru en Twitter, indignado, tras el encuentro.

Nire haserrea erakutsi nahi dut, gaur preferente mailan idiazabal-elgoibarren partiduan epaile andaluziat batek, euskaraz hitz egitea kaleratze batekin zigortuko duela esan digulako.

Denuncia de la Diputación de Gipuzkoa

La Diputación Foral de Gipuzkoa se ha solidarizado con los jugadores del Idiazabal y el Elgoibar y ha denunciado "este tipo de actitudes y prejuicios hacia el euskera".

En palabras del diputado de Cultura y Deportes Denis Itxaso, "hacemos un gran esfuerzo para que el deporte en Euskadi sea también una herramienta útil para el fomento del euskera y este tipo de episodios no hacen sino crear desconfianza hacia nuestro idioma, algo que condenamos y por lo que pediremos explicaciones. Estamos convencidos de que el deporte es preciosamente un punto de encuentro para la normalización del uso del euskara y para el fomento de valores como el de la igualdad -también lingüística- y pediremos explicaciones a la federación por lo sucedido".

Desde el Departamento foral de Cultura y Deportes "invitan a todos, jugadores, árbitros, entrenadores y público a utilizar con normalidad el idioma que les parezca oportuno en los campos deportivos de Gipuzkoa". "

"El euskara es un idioma oficial en Euskadi y la actitud de este árbitro no puede dejase pasar por alto, de lo contrario estaríamos normalizando algo que no tiene un pase", ha recalcado Itxaso.