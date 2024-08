El Gobierno de España ofrece 50 millones a Canarias para atender a menores migrantes

El ministro Torres afirma que se van a intensificar las negociaciones con los grupos para cerrar la reforma de la ley de extranjería que haga obligatoria la distribución de menores entre las CCAA y pide al PP que se ponga "al lado de la solución y no el problema".

publicado: 23/08/2024 17:00 (UTC+2)

última actualización: 23/08/2024 17:00 (UTC+2)

El Gobierno de España habilitará antes de que finalice el año partidas presupuestarias por importe de 50 millones de euros para compensar a Canarias por los gastos de atención a los menores migrantes no acompañados, una medida que "servirá" para "aliviar" de algún modo la presión que afronta Canarias, pero no para darle una solución.

Tras la reunión que han mantenido el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, y el presidente autonómico canario, Fernando Clavijo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que se va a intensificar el trabajo con el PP y el resto de grupos parlamentarios para lograr la modificación de la ley de extranjería y hacer obligatoria la distribución de los menores entre las comunidades autónomas dado que es la "única solución" para descongestionar a Canarias, Ceuta y Melilla, principalmente.

Hoy por hoy, el marco legal establece que la tutela de los migrantes menores de edad compete a las comunidades autónomas y no al Gobierno de España, a quien sí corresponde, por su parte, la atención y distribución entre las CCAA de las personas migrantes mayores de edad. Dicho de otro modo, según las leyes actuales, las personas menores de edad que llegan a las Islas Canarias no se pueden derivar a otras comunidades, como se hace con los que son mayores de edad.

El presidente canario Fernando Clavijo ha valorado que Sánchez es "consciente" de la situación migratoria que padece en Canarias pero no ha ocultado que hacen falta más de 50 millones para cubrir los costes de atención a los menores. Ha insistido en que hace falta un "acuerdo de país" para coordinar la defensa de los derechos de los menores pues no se trata solo de recursos económicos pues solo en agosto, por ejemplo, Canarias ya ha recibido otros 60 menores más, y la mejoría del mar en otoño puede volver a desbordar la red de acogida. Por ello, ha comentado que la modificación legislativa "es urgente".

Torres ha confesado que en la reunión no se ha hablado explícitamente de la aprobación de un real decreto ley para la derivación de los menores pero entiende que, de cualquier forma, el problema estriba en que no se cuenta con los apoyos necesarios para convalidarlo en el Congreso -de hecho ha recordado que en 2018 se aprobó uno que no se aplicó porque era voluntario-.

En esa línea ha dicho que desde que se rechazó la admisión a trámite en el Congreso el pasado 23 de julio no se ha "roto" el contacto con los grupos parlamentarios y espera que el PP se sume al apoyo, se ponga "al lado de la solución y no el problema" y se pueda "caminar para adelante y buscar fórmulas".

Clavijo ha reconocido que cuando fracasó dicha admisión a trámite se sintieron "solos y abandonados" pero reconoce que es un político de los de "no tirar la toalla ni dar un balón por perdido". Ha apuntado que la reivindicación de Canarias "es de justicia" porque no puede soportar esta presión "en solitario" y ha dejado claro que le "cuesta creer" que no se puedan resolver las diferencias "con cuatro o cinco sentadas".

Ha insistido también en que "no es un problema político ni territorial, es humanitario", no ha querido especular con que pudiera haber ya una solución si el PP no cogobernara en las islas y ha descartado enfrentarse al resto de comunidades autónomas por su supuesta insolidaridad para acoger menores migrantes.