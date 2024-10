Miles de personas exigen en Gernika que se paralice el proyecto del Guggenheim de Urdaibai

La plataforma Guggenheim Urdaibai Stop, convocante de la marcha, ha denunciado la "imposición de un proyecto que no responde a las necesidades de la comarca" sino a "las apetencias de una fundación privada".

Miles de personas se han manifestado este sábado en Gernika (Bizkaia) para exigir la paralización del proyecto del Museo Guggenheim de Urdaibai y "por el futuro de Busturialdea". La plataforma Guggenheim Urdaibai Stop, convocante de la marcha, ha denunciado la "imposición de un proyecto que no responde a las necesidades de la comarca" sino a "las apetencias de una fundación privada".

La marcha, que ha sido apoyada por una entidades sociales y culturales, así como por representantes sindicales y partidos políticos, ha partido a las 18:00 horas del Paseleku de la villa foral.

Ciudadanos de la comarca se han sumado al recorrido, que se ha desarrollado de forma "ruidosa", como pretendía la convocatoria, para mostrar su oposición a un segundo proyecto de Guggenheim en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Tras una pancarta en la que podía leerse "Guggenheim Urdaibai Stop. Busturialdearen Etorkizunaren defentsan" (En defensa del futuro de Busturialdea), los participantes han iniciado su recorrido haciendo sonar silbatos, cencerros, cacerolas y carracas, coreando el lema "Urdaibai ez dago salgai (Urdaibai no está en venta)".

Al inicio de la marcha, representantes de la plataforma han señalado que han salido a la calle para pedir, una vez más, que no se lleve a cabo el proyecto. "Es algo que nos lo han impuesto y que no responde para nada a las necesidades que tiene la comarca. Por ello, todos los que queremos a Urdaibai daremos un 'no' rotundo a este plan", ha indicado la representante Eider Gotxi.

En sus declaraciones ante los medios de comunicación, también ha pedido que vuelvan a partir de cero y que hagan el diagnóstico necesario, "teniendo en cuenta la opinión y la participación ciudadana. No todo es dinero", han añadido.

Convencidos de que esconderse tras la falta de información no es la solución, han denunciado que "paso a paso y cambiando las leyes" están intentando llevar hasta el final el proyecto, "a pesar de que la normativa actual no lo permita". Por lo tanto, exigimos que pongan sobre la mesa proyectos que nos beneficien a todos y todas y que retiren el que tienen entre manos", han subrayado.

Por su parte, la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, anunció hace unos días la inminente apertura de un proceso de "diálogo y contraste" sobre el futuro de la comarca de Busturialdea y, en concreto, del proyecto de museo Guggenheim en Urbaibai.