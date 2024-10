El Gobierno de España promete activar todos los recursos para los afectados: "No os vamos a dejar solos"

Padro Sánchez ha dejado claro que la "prioridad absoluta" es ayudar a los afectados y ha pedido a quienes viven el la zonas inundadas que extremen las precauciones y no pongan en peligro su vida.

publicado: 30/10/2024 11:51 (UTC+1)

última actualización: 30/10/2024 12:29 (UTC+1)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado este miércoles su solidaridad y afecto a todas las víctimas del temporal que ha asolado parte de la Comunidad Valenciana y de Castilla-La Mancha y les ha garantizado toda la ayuda necesaria: "No os vamos a dejar solos".

En una declaración institucional en la Moncloa antes de la reunión, a las 12:00 horas, con el comité de crisis para el seguimiento de los efectos de la DANA, Sánchez ha dejado claro que la "prioridad absoluta" es ayudar a los afectados y ha pedido a quienes viven el la zonas inundadas que extremen las precauciones y no pongan en peligro su vida.

Durante su comparecencia, Sánchez ha asegurado que el Gobierno de España va a poner "todos los medios necesarios el tiempo que haga falta" para los afectados por el temporal. "España entera llora, vamos a poner todos los medios necesarios el tiempo que haga falta para que podamos recuperarnos de esta tragedia, no os vamos a dejar solos", ha subrayado Sánchez. Ha añadido que las administraciones públicas están trabajando "de forma coordinada" para hacer posible la ayuda.

El presidente del Gobierno ha destacado que van a ayudar a los afectados "con todos los recursos del Estado y, si hace falta, de la Unión Europea" para que los afectados puedan reconstruir sus vidas.

Sánchez ha trasladado en nombre del Gobierno de España y del conjunto de la sociedad española toda su solidaridad y el afecto a las personas que han fallecido en esta tragedia.

De momento, al menos hay 51 víctimas mortales solo en Valencia, ese es el balance, aún preliminar, del paso de la violenta DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) sobre España, especialmente en el este y sur de la península ibérica. A estos fallecidos se ha unido el confirmado por la Comunidad de Castilla-La Mancha, que ha confirmado que una mujer de 88 años ha muerto en Mira (Cuenca).

"A los pueblos y ciudades hoy destrozados", ha dicho Sanchez, "unidos os vamos a ayudar a reconstruir vuestras calles, vuestras plazas, vuestros puentes y España entera está y estará con vosotros". Asimismo, ha subrayado que a estas horas se está volcando para ayudar a los vecinos y vecinas de las zonas afectadas, bomberos, miembros de la UME, agentes de la Policía Nacional, Policía local, guardias civiles, ONG, o incluso los movimientos ciudadanos. "Nuestra entrega es un motivo de esperanza y de orgullo", ha recalcado.

Comité de crisis

El Gobierno de España constituyó ayer el comité de crisis para trabajar "codo con codo" con los presidentes autonómicos y con los alcaldes de todas las zonas afectadas, ha dicho el presidente de Gobierno de Españ. "Estoy en contacto con ellos y les he trasladado toda nuestra solidaridad y colaboración, las 24 horas del día, todos los días que haga falta", ha comentado.En este punto, Sánchez ha alertado a la ciudadanía de que "la emergencia continúa", por lo que ha pedido no bajar la guardia porque la DANA "continúa causando estragos". "Aún no podemos dar por concluido este devastador episodio", ha avisado.