El Gobierno de Navarra aprueba el Decreto Foral que regula los méritos de acceso a la Administración Pública

Según la normativa, sólo se valorará el euskera en la zona vascófona, y en la zona mixta, "en función del nivel de atención a la ciudadanía". Tanto Euskalgintzaren Kontseilua como Behatokia han denunciado la "actitud y estrategia regresiva" del Gobierno navarro hacia el euskera.

IDOIA ALBERDI ETXANIZ | EITB MEIDA

publicado: 07/11/2024 08:36 (UTC+1)

última actualización: 07/11/2024 08:57 (UTC+1)

El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de este miércoles, el Decreto Foral por el que se regula la valoración de méritos en el acceso y provisión de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas de Navarra, tras obtener el dictamen favorable del Consejo de Navarra. La nueva normativa recoge como criterio general que "la baremación del conocimiento de euskera y de las lenguas de trabajo de la Unión Europea (inglés, francés y alemán) se determinará en cada convocatoria de oposiciones, previo análisis de las necesidades específicas de cada plaza".

De este modo, según la nota emitida por el Ejecutivo navarro, la nueva normativa "no incluye listados de puestos predefinidos" en los que deban valorarse como mérito dichos idiomas. En lo que se refiere al euskera, se valorará únicamente en la zona vascófona. No obstante, "el decreto permite que el ámbito donde el conocimiento de esta lengua puede puntuar se amplíe a la zona mixta, pero no de forma general, sino cuando tenga relación con el puesto de trabajo y con sus características específicas". Esto implicará que se haga una valoración individualizada en cada convocatoria. En la zona no vascófona, sin embargo, no se valorará el conocimiento de euskera, como hasta ahora.

El Decreto Foral también recoge diferentes casuística que pueden darse en cuanto a la baremación de idiomas en la Administración. Así, "por ejemplo, en los procesos de concurso oposición, en los que la fase de concurso el conjunto de méritos no puede superar el 30 % de la puntuación total, el conocimiento del euskera se valorará en la zona vascófona con un máximo de un 11 % de la puntuación asignada al resto del baremo de méritos; en la zona Mixta el porcentaje es de un máximo de un 7 %". En ambos se debera acreditar el C1.

Con esta norma, asegura el Gobierno de Navarra, "se pretende aportar seguridad jurídica a la valoración de idiomas en el acceso a Administración, de acuerdo a la zonificación lingüística establecida en la LORAFNA, la Ley Foral del Euskera y las resoluciones judiciales generadas en torno a este tema".

"Actitud euskarófoba, retrógrada y reaccionaria"

Tanto Euskalgintzaren Kontseilua como el Observatorio de los Derechos Lingüísticos Behatokia denuncian la "actitud y estrategia reaccionaria" del Gobierno foral hacia el euskara por "ignorar completamente las aportaciones tanto de los agentes sociales como del Consejo Navarro del Euskera" y por "romper la igualdad y la cohesión de la ciudadanía navarra".

"Este decreto es un retroceso inaceptable, y enmarca esta decisión en la actitud euskarófoba, retrógrada y reaccionaria del Gobierno. Es el momento de cambiar los parámetros: no hablemos de puntuaciones o méritos, hablemos del derecho de la ciudadanía relacionarse con la administración en su lengua", han dicho.

El sindicato ELA también considera que la normativa vulnera los derechos lingüísticos de la ciudadanía euskaldun y lamenta que "desaparezca el euskera como mérito en la zona no vascófona, pero el inglés, francés y alemán sí podrán tenerse en cuenta". "Desaparece el concepto de servicios centrales, entendidos como los que dan servicio a toda Navarra independientemente de dónde estén ubicados y desaparece una valoración mínima para cualquier puesto en zona mixta", critica la central.