Versiones opuestas en el caso de Errejón: Él dice que fue consentido; Mouliáa, que le rechazó

El exdiputado de Sumar y cofundador de Podemos ha sido interrogado bajo la acusación de agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá, y ha asegurado que la actriz podía haber abandonado la habitación donde se habría producido la agresión.

Agencias | EITB Media

publicado: 16/01/2025 15:37 (UTC+1)

última actualización: 16/01/2025 16:32 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Kontrako bertsioak Errejonen kasuan: berak dio onartua izan zela; Mouliáak, uko egin ziola

El juez que investiga al exdiputado de Sumar Íñigo Errejón por presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliáa ha escuchado este jueves dos versiones opuestas: él afirma que todo fue consentido, mientras que ella asegura que aquella noche de septiembre de 2021 le dejó claro que no quería tener relaciones.

Tres meses después de dimitir de todos sus cargos tras difundirse denuncias anónimas de violencia sexual en redes, el cofundador de Podemos ha reaparecido este jueves en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla para responder por la denuncia por agresión sexual que presentó contra él la actriz Mouliáa.

Ambos han dado su versión ante el Juzgado de Instrucción 47 de Madrid. A las puertas de la sede, ante una nube de periodistas, Errejón se ha mostrado tranquilo y "contento" tras su comparecencia en la que ha sido la primera declaración pública desde que dimitió; Mouiláa, por su parte, ha lamentado lo duro que ha sido "revivirlo todo de nuevo", pero ha subrayado que ha contado "la verdad". Los dos han mostrado su confianza en la Justicia.

Tras salir de la vida pública con un comunicado en el que hablaba de haber llegado "al límite de la contradicción entre el personaje y la persona", Errejón ha rechazado ante el juez que dimitiese por esta denuncia, según las fuentes.

Aunque no ha dicho el motivo, ha explicado que, por una parte, las responsables de su partido, Sumar, dieron por válidos los testimonios anónimos de violencia sexual difundidos en redes, de modo que tenía que defenderse; y, por otra, ha manifestado que llevaba diez años en primera línea política y ya estaba preparando su salida.

Mouliáa ratifica que fue violencia sexual

La primera en declarar ha sido la actriz, que ha ratificado su denuncia, en la que relató haber recibido tocamientos, besos no consentidos y comentarios de índole sexual del exdiputado antes, durante y después de una fiesta a finales de septiembre de 2021 a la que acudieron juntos tras la presentación de un libro de Errejón en Madrid.

Durante una declaración en la que la actriz se ha mostrado visiblemente emocionada y nerviosa, según fuentes jurídicas, Mouiláa ha asegurado ante el juez que dejó claro a Errejón que no quería mantener relaciones sexuales con él, pese a su insistencia, que se sintió incómoda y le tuvo que recordar que "solo sí es sí" y que "a una mujer no se le trata así".

Ha señalado que bebió mucho en la fiesta tras un tiempo sin consumir alcohol y que llegó a pensar que el político podía haber echado "algo" en las copas que le llevó, según las fuentes.

Las presuntas agresiones sucedieron en el ascensor de camino a la fiesta, donde Mouiláa dice que Errejón la besó sin su consentimiento; en una habitación de esa vivienda, en la que asegura haber sufrido tocamientos no consentidos; y finalmente en el piso del expolítico, al que fueron posteriormente.

Ante las incisivas preguntas del juez Adolfo Carretero, la actriz ha señalado que no denunció antes por consejo de su psicólogo al no sentirse preparada y que no busca rédito económico alguno, pues está viviendo una pesadilla. Tras conocer que había denuncias anónimas, se sintió respaldada y quiso denunciar con nombres y apellidos, ha dicho.

Errejón asegura que hubo consentimiento y niega la agresión

Tras meses alejado de la vida pública, el exdiputado de Sumar ha dado por primera vez su versión de la denuncia que presentó la actriz contra él y ha negado radicalmente que hubiese agresión sexual porque, ha dicho, "todo fue consentido".

Ha reconocido que quedó con la actriz tras la presentación de su libro en Madrid, que la besó y la tocó, pero siempre de manera consentida, y ha apuntado que, de hecho, varios testigos así lo vieron y lo podrán corroborar.

Errejón ha precisado que la actriz no iba tan borracha como ella asegura, y ha explicado que ambos acordaron irse de la fiesta para mantener relaciones sexuales en su casa, ya que son adultos y no adolescentes.

Ha hablado de "tanteo" y de "un ambiente de broma" al ser preguntado sobre las tres reglas que le impuso a la actriz, entre ellas que no le dejase solo en la fiesta.

A preguntas de su defensa, ha hecho referencia a la denuncia que presentó y retiró después Mouiláa contra su exmarido y en la que él ve una posible acusación falsa. Ella, sin embargo, ha dicho que la retiró por el bien de su hija.

En cuanto a los motivos por los que la mujer le pudo denunciar, Errejón entiende que pudo ser por darse "notoriedad" y "subirse a la ola mediática", según las fuentes.

Tras las comparecencias, el juez Carretero ha dado cinco días a las partes para que propongan diligencias. Las acusaciones ya han anunciado que solicitarán testigos, mientras que Errejón ha dicho en su declaración que conserva la mayoría de los chats con Mouiláa.