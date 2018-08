Se cae WhatsApp

Una caída general del Whatsapp ha parado el durante la noche del miércoles, 3 de mayo, el servicio de mensajería más popular de móvil durante varias horas a nivel mundial.

El parón se ha empezado a notar sobre las 22:00 horas, pero ni WhatsApp ni Facebook, empresa matriz del servicios de mensajería, han informado, hasta el momento, de las causas de la caída del servicio de la popular aplicación.

ACTUALIZACIÓN 04/05/2017: WhatsApp ha explicado que "ya hemos resuelto la incidencia" y ha pedido "disculpas por los inconvenientes".

WhatsApp tiene más de mil millones de usuarios activos y es una de las aplicaciones móviles y web más populares de internet.

Miles de personas en todo el mundo han dado cuenta de la situación, lo que ha convertido "Whatsapp" en 'trending topic'.

La red también se ha inundado de memes sobre whatsapp.

WhatsApp is down! It's the end of the world!! #whatsappdown pic.twitter.com/gMMSIl0fkp