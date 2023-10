Aquí Macondo Especial Asier Caldas: Una vida repleta de saborrr Roberto Moso Publicado: 12/10/2023 16:49 (UTC+2) Última actualización: 12/10/2023 16:49 (UTC+2) Hoy tenemos el placer de recibir a un artista multifacético que se mueve entre el mundo de la música y el de la cocina. Asier Caldas, Este músico y cocinero proveniente de Mungia, se ha adentrado en el emocionante mundo de las grabaciones, fusionando ritmos latinos con un toque sabroso y calentón. Escuchar la página Escuchar la página

Asier no es un recien llegado, antes ha estado ya en otras bandas como Itziarren Semeak o Radio Revolución aportando su trompeta. Su primer sencillo, "Mézclalo", al ritmo de apetitoso bolero, marcó su debut en la producción musical. Pero Asier no se detuvo ahí, ya que su siguiente creación, "Amor Vegano", no solo resalta su pasión culinaria, sino que también introduce un saludable toque de humor. Ambas canciones están disponibles en todas las plataformas digitales y son solo un adelanto de lo que nos espera en su próximo álbum, que, tras este primer bocado, promete ser una experiencia musical llena de sabor.