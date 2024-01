Aquí Macondo CON GERMAN ZARRABEITIA MENDIA Sentimiento manana cris ardanza | redacción Radio Euskadi Publicado: 15/01/2024 14:05 (UTC+1) Última actualización: 15/01/2024 14:05 (UTC+1) Después de uno de los conciertos del quinteto afrolatino formado por Joshua Edelman en el Jazz Cultural Theatre de Bilbao, conocimos a Germán Zarrabeitia, el padre del trombonista. Es un apasionado de la salsa y le encanta compartirla. Escuchar la página Escuchar la página

La lista de Germán se inicia con Rubén Blades y termina con Fania All Stars. Por el camino nos acerca un clásico de Willie Colón en la voz de Miguel Poveda, y nos lleva a Cataño con la sabrosa voz de Justo Betancourt al ritmo que marcan los Whiskey Barons. Y con otro beat, la propuesta de Pauzá: ritmos tradicionales cubanos y electrónica. Hoy también suena el bravo del trombón Juan Pablo Torres, que le da candela al jarro hasta que suelta el fondo. Le echamos la culpa a Albert Hammond de no haber sabido antes que la famosa canción es del mexicano "Ferrusquilla", y la escuchamos en la versión del timbalero Pete Perignon. Y con Alexander Abreu no hay sorpresas: una de Van Van con el poderoso sonido de la orquesta, Havana D'Primera. Disfruten del sabor.