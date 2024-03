Aquí Macondo

FUE EN 1976

Tenorio JR, desaparecido

cris ardanza| redacción radio euskadi

Publicado: 25/03/2024 18:21 (UTC+1) Última actualización: 25/03/2024 18:21 (UTC+1)

Si no hubiera sido por Fernando Trueba no habríamos podido conocer a este magnífico pianista brasileño que lamentablemente no vivió más allá de los 34 años. Tenorio Jr es el protagonista de este documental animado por Javier Mariscal: Dispararon al Pianista.

Tenorio Jr y Vinicius de Moraes 54:56 min