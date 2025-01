Boulevard II Sistemas de evaluación Laskorain ikastola: "Después de años con un sistema, no es fácil cambiar la manera de evaluar y dar clases" Publicado: 24/01/2025 15:21 (UTC+1) Última actualización: 24/01/2025 15:21 (UTC+1) Visitamos la ikastola Laskorain, de Tolosa, para conocer su nuevo sistema de evaluación y enseñanza. “Teníamos claro que debíamos cambiar porque la mera calificación numérica no facilita el aprendizaje”, destacan la directora y responsable pedagógico del centro Ion Ander Maiz y Ainhoa Artolazabal, responsable pedagógico y directora de Laskorain Ikastola 12:59 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Hace un año, la ikastola Laskorain, de Tolosa, decidió implantar un nuevo sistema de evaluación. "En el sistema anterior se evalúa al alumno al final del proceso, y ahora lo vamos evaluando, con diferentes herramientas, hasta que alcanza su objetivo", destaca Ainhoa Artolazabal, directora del centro.

Ion Ander Maiz, responsable pedagógico, reconoce que el cambio no ha sido fácil, porque ha cambiado el modo de enseñar, el aspecto de las aulas y la evaluación no se ciñe a la calificación numérica, "la mera calificación numérica no facilita el aprendizaje del alumno, creemos que es mejor identificar aquello que hacemos bien y lo que aún no hemos conseguido hacer bien".

Pese a las dificultades, ambos afirman que los resultados están siendo satisfactorios y que los alumnos han acogido el cambio con total naturalidad.