05/12/2017 14:27 Boulevard Rigoberta Menchú 'El problemas más serio es la criminalización de los dirigentes campesinos' La líder indígena guatemalteca, Premio Nobel de la Paz en 1992 y Premio Príncipe de Asturias 1998, Rigoberta Menchú participa en el primer congreso 'Gure Lurra, Sembrando Futuro'. Escuchar la página Escuchar la página

Rigoberta Menchú se encuentra en Donostia participante en el primer Congreso 'Gure Lurra, Sembrando Futuro'. Un congreso que quiere tender puentes entre el mundo rural y el urbano.

La Premio Nobel de la Paz en 1992 ha sido entrevistada en 'Boulevard' de Radio Euskadi. Ha declarado que que Guatamala sigue siendo un país desigual y que 'el petróleo, los diamantes y la parte minera sigue siendo una disputa muy muy violenta con las transnacionales'. Ha añadido que 'la extrema pobreza está en el campo'.

Rigoberta comenzó a trabajar con 5 años en una finca de café y eso 'sigue ocurriendo'. Es en estas grandes plantaciones dónde más sufrió las injusticias 'no respetan a los trabajadores, no respetan a la gente, no pagan un salario justo, no valoran en trabajo. Todavía los grandes productores transnacionales no son mayas y mucho menos valoran el trabajo de los mayas'.