07/12/2017 10:24 Boulevard Bingen Zupiria 'ELA está generando una conflictividad innecesaria en los servicios públicos' Bingen Zupiria cree que el sindicato se está extralimitando en sus atribuciones y generando una conflictividad innecesaria en los servicios y la adminitración pública.

El consejero de cultura del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha asegurado en 'Boulevard' que la reapertura de Chillida Leku, de la mano de una de las galerías de arte más importantes del mundo, va a darle un nuevo empujón a la figura de Eduardo Txillida y su obra. “Que una galería como esta, con la que la familia ha llegado a un acuerdo, se fije en la obra de Chillida, en Chillida-Leku y lo convierta en un escaparte, es una buena noticia para todos”. Acto seguido ha recalcado que “nuestra obligación es estar cerca de la familia, colaborar con ella en la media que se nos pida y en la medida de lo posible”.

Zupiria ha asegurado que la operación de reapertura con la ayuda exclusiva de las instituciones exigía una inversión muy importante, y el momento económico no era adecuado, “las cosas, hoy, quizá hubieran sido distintas”, ha dicho, antes de anunciar que nadie ha pedido la ayuda del Gobierno Vasco, aunque ha matizado que “esta operación no cierra las puertas a que se puedan realizar otras colaboraciones en el futuro”.

El consejero de cultura del Gobierno Vasco cree que la huelga en la Orquesta Sinfónica es desproporcionada y ha confesado sentirse “descolocado” por la actitud del sindicato ELA en este asunto.

En opinión de Zupiria, el sindicato ELA ha provocado una situación de huelga y de daños a terceros “me estoy refiriendo a la ABAO”, ha puntualizado, que está fuera de toda lógica por su desproporción.

Profundizando en esta cuestión ha dicho no entender “la lógica de perjudicar a terceros para intentar legitimar tu posición”.

El consejero también ha acusado a ELA de tener la misma actitud con respecto a casi todos los servicios públicos y las administraciones públicas de Euskadi. En este sentido considera que ELA “está planteando muchas exigencias que están fuera de lugar, entrando en ámbitos que no le corresponden como sindicato y generando una conflictividad desproporcionada e innecesaria”.

Zupiria ha sido preguntado por el consumo de cultura. El consejero cree que sin las ayudas de las instituciones gran parte de la producción no llegaría al mercado. En este sentido ha asegurado que “la labor que tienen que desarrollar las instituciones es la de animar a los consumidores vascos a pagar por estas obras” aunque reconocía que “por cómo se producen y se consumen los productos culturales, no me imagino a la ciudadanía dispuesta a pagar más dinero por hacerse con libros, entradas para la opera o el teatro o un disco”.

Sobre la oficialidad de las selecciones deportivas, Zupiria afirma que hay muchas competiciones deportivas en las que Euskadi podría participar como país. Ha asegurado que “para esto hace falta un compromiso serio de las federaciones deportivas y una respuesta cálida por parte del público, es decir, que haya más gente en las gradas. Sin estas consideraciones, -ha añadido- es imposible”.

Para el consejero, las condiciones de oficialidad pasan por el impulso institucional, el apoyo de las federaciones y del público.

Finalmente, sobre la recuperación del conocimiento del euskera, Zupiria cree no es lo mismo hablar de los pequeños núcleos urbanos que de las grandes ciudades a la hora de valorar la recuperación del idioma.

El consejero cree que para mejorar el uso es necesario que los euskaldunes tengan otras personas vascoparlantes con las que puedan practicar el idioma y ha fijado las claves de la mejora del uso del euskera en la paciencia y la constancia.