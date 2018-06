Boulevard

ESTE VIERNES

Alberto Alonso Martín y el programa de Salud entre Culturas, en 'Boulevard'

EITB.EUS

21/06/2018

El director del espectáculo también estará con nosotros, y descubriremos por qué es hipster acumular accesorios de móviles.

Habrá un programa especial sobre riesgos laborales, en ‘Boulevard Informativo’. Entrevistaremos al Director de Osalan Alberto Alonso Martín al que preguntaremos sobre los riesgos laborales de las nuevas profesiones y las nuevas tecnologías.

‘Boulevard Magazine’ comenzará a las 10:05 con el programa de Salud entre Culturas. Este programa pionero ofrece atención médica a los migrantes que no hablan castellano, y apenas francés o ingles. Nacho Peña Ruiz, coordinador de este programa que se desarrolla en el hospital Ramon y Cajal de Madrid, nos hablará de las dificultades culturales e idiomáticas que tienen que superar a diario.

En nuestro espacio sobre El Futuro es Ayer con Javier Andreu y Javier Armentia conoceremos “la alta velocidad” de los romanos y por qué se acelera el deshielo en la Antártida.

La Otxoa vuelve a transformarse para presentarnos su último disco: Con mucho….Orgullo.

Descubriremos por qué es hipster acumular accesorios de móviles.

Michael Jackson regresa al Euskalduna a través del espectáculo ‘The best show about the king osf pop’. Por ello, hablaremos con su director.

Además, comienza el Azkena Rock. La excusa perfecta para comprobar cuántas mujeres se suben al escenario en los festivales veraniegos.

Ibón Belandia, ganador del concurso de monólogos de Radio Euskadi, nos deleitará con su música mientras aprendemos a armar un buen currículum.

Todo esto y mucho más en Boulevard de Radio Euskadi.