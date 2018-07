Boulevard

Ficción sonora

La mujer heladera

05/07/2018

Personajas y personajos. Capítulo 35.

audios (1) La mujer heladera

Heladera sí, pero purismo también. El helado en cucurucho, nada de sabores estrafalarios, mezclas imposibles, cucharitas de plástico... la mancha de helado es bella y sabe bien, postureo el justo que esto no es la Cibeles del helado, y no me digas gelatto por dios…

Voz: Iratxe Gómez.

Guion y Montaje: Inko Martín.