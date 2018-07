Boulevard

Jorge Hernández, Amarok

Mitos sobre la educación de los perros

26/07/2018

Jorge Hernández responde a las dudas de los oyentes y niega muchos de los mitos sobre educación canina en 'Boulevard'.

audios (1) Mitos sobre la educación de los perros

El adiestrador, instructor y responsable del Centro Amarok de Educación Canina responde a las dudas que los oyentes han planteado en 'Boulevard' con ejemplos que dejan las cosas bien claras.

También ha hablado de mitos como el que hace referencia ha restregar el morro del perro por el pis cuando orina en un lugar que no debería, a lo que ha respondido tajantemente 'para enseñarle a ser limpio, ser antihigiénico no tiene sentido' y añade que 'el perro es incapaz de entender que no se puede mear en casa'.

Hernández ha hablado sobre todos los 'expertos' en perros que pululan por el mundo y a la consabida frase de 'sabe que lo ha hecho mal' para la que tiene una respuesta clara 'el perro no tiene capacidad de entenderlo'.

Otro de las 'verdades' que se escucha cuando alguien tiene un cachorro es la de que no puede salir a la calle hasta que tenga las vacunas y lo único que se consigue con ello es 'hacer que el perro no esté socializado y luego no hay recuperación'.