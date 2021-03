29/03/2021 10:42 Boulevard Mar Ribas, concierto Barcelona "Fue casi casi como recuperar la antigua normalidad" O.V. |EITB Media Mar Ribas asistió al concierto de Love of Lesbian el pasado sábado en el Palau Sant Jordi, "todos con mascarillas FFP2, sin distancias y pudiendo consumir". Escuchar la página Escuchar la página

El grupo catalán Love of Lesbian ofreció el pasado sábado el primer concierto masivo sin distancias desde la declaración del estado de alarma. Organizado por la plataforma Festival por la Cultura Segura, al concierto acudieron 5000 personas con mascarilla FFP2 que se sometieron a un test de antígenos rápido antes de acceder al reciento.

Mar Ribas fue una de las personas que asistió al concierto y lo ha definido como "casi casi recuperar la antigua normalidad". Ha contado en "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi que una vez compradas las entradas "hubo un bombardeo de información, nos iban informando paso a paso". Los asistentes al concierto han tenido que rellenar un formulario y "pueden llamar al de 15 días para hacer un seguimiento".

Mar Ribas ha explicado que había "un montón de gente trabajando en en las barras y en los accesos para que no hubiera aglomeraciones".

La experiencia de Love of Lesbian ha traspasado fronteras y se han hecho eco de ella en The Guardian, Le Monde, Reuters, Corriere della Sera o al Jazeera. The Sun lo ha denominado como el mayor acontecimiento de Europa desde la pandemia y el Corriere della Sera lo ha definido como un experimento que parece que ha funcionado.