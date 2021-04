16/04/2021 10:33 Boulevard Esperanza Aguirre "No habrá efecto Iglesias porque el chalé de Galapagar avegüenza a sus votantes" "El País Vasco es lo que más me gusta del mundo", reconoce en Radio Euskadi la expresidenta Aguirre: "no hay inconveniente en gobernar con Vox porque son un partido constitucional" Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Esperanza Aguirre 11:15 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha manifestado en "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi, su confianza en la victoria electoral de la actual dirigente Isabel Díaz Ayuso. "Que gobernara Iglesias sería una tragedia".

Para Aguirre "la tormenta perfecta" se cierne sobre España por la división del centro-derecha y la unión de los partidos nacionalistas con el PSOE. "Díaz-Ayuso compagina la Salud y la Economía", ha puesto en valor su predecesora, que no descarta una alianza guberanamental con Vox. "No les gusta el estado de las autonomías, pero lo respeta", ha señalado Aguirre, pero añade: "es un partido constitucional y no hay inconveniente a gobernar con Vox".

Esperanza Aguirre cree que "no va a haber efecto Pablo Iglesias porque avergüenza a sus votantes con el chalé de Galapagar". "Me fui de Zarautz, aunque tiene un golf maravilloso, no quería que mi presencia perjudicara a los socios porque los de 'Esperanza Kanpora' y araron con una mula mecánica los 'greens' del campo de golf". Desde ese episodio Aguirre dejó de veranear en la localidad