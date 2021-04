19/04/2021 10:42 Boulevard Magazine Dirigibles vs aviones "Los dirigibles contaminan un 90 % menos que los aviones" EITB MEDIA ¿Es posible recuperar los dirigibles y convertirlos en la base de la aviación comercial del futuro? Hablamos de ello con Javier Armentia y Gonzalo Gimeno, representante de la empresa Ocean Sky. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Un dirigible 18:27 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

“Parece mentira que desde hace cien años no se haya vuelto a hablar ni a considerar los dirigibles”, son las palabras de Gonzalo Gimeno, el representante de la empresa Ocean Sky, quienes están preparando un dirigible de lujo que viajará al polo norte. El LZ 129 Hinderburg fue un dirigible alemán tipo zeppelin, destruido a causa de un incendio cuando aterrizaba en Nueva Jersey el 6 de mayo de 1937, acabando con el futuro de los dirigibles hasta hoy.

En "Boulevard Magazine" de Radio Euskadi, Gimeno y Armentia se muestran de acuerdo en cuanto a las ventajas que ofrecen los dirigibles, y la seguridad que ofrecen. Gonzalo cuenta que a diferencia del Hinderburg, “los dirigibles con los que estamos trabajando ahora, contienen helio en el interior, que no es inflamable como el hidrógeno, que se utilizaba anteriormente”. Y ha añadido, que los dirigibles consumen un 90 % menos que los aviones.

Javier Armentia, el astrofísico argumenta que los dirigibles aportan cosas que ahora todavía no se han conseguido con los aviones comerciales. “Una es la autonomía. Con un dirigible te puedes cruzar el Atlántico sin ningún problema y con un gasto muy pequeño”. Otra de las ventajas es “que se puede reparar en el aire cualquier problema, desde el mismo dirigible, porque no está sustentándose y ese es el mayor problema de los aviones”. También tienen más espacio y no necesitan un aeropuerto para despegar o aterrizar.