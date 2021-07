27/07/2021 12:17 Boulevard Juegos Olímpicos Xabi Etxaniz: "Maialen ha hecho la final con su mejor navegación, la plata nos sabe más que el oro" O.V. | EITB Media El preparador y marido de Maialen Chorraut, plata en Tokio 2020, se ha mostrado muy contento tras la final realizada por la piragüista "es de las mejores competidoras que hay en las grandes citas". Escuchar la página Escuchar la página

"La medalla sabe a gloria" ha declarado Xabi Etxaniz, preparador y marido de la piragüista Maialen Chorraut, en "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi. Aunque Maialen "no estaba convencida de que podía ganar una medalla" ha hecho la final "como la tenía que hacer, no forzando demasiado, no arriesgando y con su mejor navegación" y ha subido al pódium tras haber conseguido la medalla de plata en la final de eslalon K-1 de las olimpiadas de Tokio 2020.

Han sido 5 años de "mucho entrenamiento, muchas presiones" y tras haber sido madre y haber superado varias lesiones, incluso estuvo un año con vértigos, "es la más veterana en la competición" y el haber conseguido la medalla "ha sido increíble".

Tras 15 años viviendo y entrenando en la Seu d'Urgell este año la familia se ha traslado a vivir a Donostia lo cual ha sido "una apuesta importante".

Por otra parte ha reivindicado la conciliación familiar con la vida deportiva puesto que Maialen se "sintió muy mal emocionalmente" al tener que viajar a Japón para participar en los Juegos Olímpicos en unas fechas establecidas que suponían estar 3 semanas sin su hija.

Xabi Etxaniz también ha pedido que se haga realidad la promesa de la construcción de un canal de aguas bravas en Gipuzkoa "para que los jóvenes consigan una tecnificación mucho mejor en casa" y no tengan que marcharse.