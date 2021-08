05/08/2021 11:00 Entrevista Paro juvenil Niño Becerra: "A pesar de que hay muchos jóvenes que emigran, aún tendrían que emigrar más" O.V. | EITB Media En los últimos 10 años España ha tenido "una tasa récord de paro juvenil". El economista Santiago Niño Becerra ha explicado que "hay un exceso de población activa" que las empresas y organismos públicos "no son capaces de absorber". Escuchar la página Escuchar la página

El paro ha bajado en Euskadi en el mes de julio con respecto al mes anterior y en España ha registrado una caída histórica. En opinión de Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica y autor del libro "Capitalismo 1679-2069", hay que ver en "perspectiva" las cifras que manejan los políticos. Este incremento de la ocupación "ha sido básicamente en el sector servicios, lo cual quiere decir alta temporalidad" ha explicado el economista. Además, se están comparando los datos con los del 2020 en el que hubo "una caída espectacular del empleo" y todo ello "sin olvidar a las 430 0000 personas que están en ERTE". Niño Becerra propone esperar a final de año y comparar los datos con los del 2019.

A pesar de la bajada de los datos del desempleo, el paro juvenil sigue siendo muy elevado: 37 % en España, el porcentaje más elevado de la Unión Europea. A este respecto el catedrático ha recordado que "en los últimos 10 años España ha tenido una tasa récord de paro juvenil" que en el año 92 llegó a ser del 40 %. Esto se debe que "hay un exceso de población activa que las empresas y organismos públicos no son capaces de absorber". Ha añadido que "aunque suene fuerte, aún tendrían que emigrar más jóvenes o reducir la población activa". En su opinión "España lo tiene realmente mal porque su modelo productivo está basado en el turismo" lo cual es, además de estacional, "un problema endémico".

La "tragedia que hay en España" es que muchas empresas "utilizan becarios para sustituir a personal de plantilla" y aunque hay una legislación para controlar esto, se pregunta por qué no se controla.

La precariedad juvenil tiene "múltiples consecuencias" sobre la economía, como "la menor capacidad de consumo, de pagar impuestos, de contribuir a la Seguridad Social...", además, hay que tener en cuenta que "la pensión media del pensionista tipo que se está incorporando al sistema de pensiones, es un 20 % superior al salario medio del joven tipo que se está incorporando al mercado de trabajo". Niño Becerra ha calificado la situación como "insostenible".

En cuanto a los Fondos Next Generation ha explicado que "no es verdad que sean 140 000. Son 70 más 70" lo que quiere decir que "70 son a fondo perdido y 70 habrá que devolver". Ha añadido que estos fondos no son para ayudar, por ejemplo al sector hostelero, sino que "son para cosas muy concretas como digitalización, sanidad, mejora de tecnología... van a ayudar a cosas de las que España está carente".