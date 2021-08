16/08/2021 13:49 Boulevard Refugiada afgana Gulham: "Mi familia está muy angustiada, me pide ayuda y siento mucha impotencia" N.D.|EITB MEDIA Nadia Gulham explica la toma talibán "porque las tropas se han ido dándoles armas como caramelos" y "los afganos estamos cansados de tanta muerte y queremos paz". Le aterra otra guerra civil como la que "mató a mi hermando y me quemó la cara" y un régimen "que me ha causado muchos traumas". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Familias refugiadas en un parque. Fuente: EFE 7:39 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Sobrecogedor testimonio de la refugiada afgana afincada en Catalunya, Nadia Gulham. Su madre y su hermana se encuentran en Kabul, "están muy angustiadas y siento mucha impotencia porque no las puedo ayudar". Le alivia que "puedo hablar con ellas cada media hora pero sabiendo que dentro de nada se quedarán sin batería porque no hay electricidad".

El relato de Nadia sigue estremeciendo porque reconoce que "lo que está ocurriendo me está haciendo revivir muchos traumas". "Con ocho años", relata, "durante la guerra civil cayó una bomba en mi casa, me quemé y tengo muchas heridas en mi cara y en mi cuerpo por las que he estado dos años en hospitales". "Mi hermano", prosigue, "murió en la guerra y mi padre volvió con una enfemredad psíquica". "Tuve que vestir como un chico durante el régimen de los talibanes para poder traer un trozo de pan a mi familia y seguir mi sueño de estudiar". Al final, logró huir "aunque llegué a Catalunya siendo analfabeta" porque explica "los talibanes nos hacían memorizar el Corán pero no sabía lo que significaba, no sabía nada".

Gulham no oculta que "estoy muy dolida con la comunidad internacional, especialmente con Estados Unidos porque "se han ido de golpe dejándoles armas como caramelos". Asegura que "lo que más temo es otra guerra civil porque en Kabul hay gente armada por todos lados". Culpa de la situación a su propio gobierno pero sobretodo "a las tropas americanas y europeas "que de golpe les han dejado totalmente solos". Nadia relata como "los militares y policías afganos advertían que los talibanes estaban muy cerca y pedían ayuda porque no tenían ni comida ni armas". Lamenta que "nadie les ha ayudado y ellos no tenían ni fueza física para luchar".

"El cansancio de tantos años y tantas muertes" es lo que para Nadia explica también que los talibanes hayan tomado el país en apenas diez días sin resistencia. No tiene duda: "los afganos queremos paz, lo que sea, estamos cansados de tantas muertes".

*Nadia Gulham relata su infancia bajo el régimen talibán en el libro "El secreto de mi turbante".