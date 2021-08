17/08/2021 12:47 Boulevard Suicidio Aitziber Garmendia: “Cuando una persona lo tiene claro, busca el momento" Ane AIzpurua | EITb Media Hablamos con la actriz y humorista Aitziber Garmendia en Boulevard de Radio Euskadi sobre la gran epidemia silenciosa: el suicidio. Escuchar la página Escuchar la página

Hace unos días contaba en las redes sociales que hace 14 años se suicidó su pareja Gaizka. Aitziber tenía 24 cuando murió y llevaban ocho años juntos, "mi pareja, mi compañero de vida, el primero de muchas cosas y de repente, se desmorona todo".

Garmendia ha contado que, "en ese momento me hacía preguntas, que al final desembocaban en la culpa y es lo que más daño me hacía". Explica que "esta sociedad nos educa para hacernos sentir culpables o, para culpar a alguien".

Si algo rodea el suicidio es el silencio. Pero, relata que "aunque al principio no podía ni explicar lo que sentía, he conocido a personas que me han ayudado a superar el duelo", prosigue, "porque he hablado con muchos que han vivido el suicidio muy de cerca o que lo han intentado", y "me dijeron, que si no lo hubieran hecho en ese momento, hubieran encontrado algún otro". Añade que, "cuando una persona ya está en el agujero y lo tiene claro, busca el momento".

Por otro lado, relata que "cuando conoces el dolor de los demás, es la manera de entender tu propio dolor", ya que "no estamos preparados para entender el duelo", continua, "había momentos en los que me sentía bien, pero en seguida me atacaba al culpa, porque no quería que la gente me viese riendo".

La Asociación Biziraun ayudó a la humorista con la pérdida. Está compuesta por un grupo de personas que están viviendo la pérdida de un ser querido por suicidio, en un espacio de confianza comunicación y apoyo.