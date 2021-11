17/11/2021 10:56 Entrevista Política El PNV cerraría el proceso de negociación de los PGE al conseguir el soterramiento del TAV en Bibao y Vitoria O.V. | EITB Media El responsable de Innovación política en el Euskadi Buru Batzar del PNV achaca a EH Bildu no tener la misma actitud y lenguaje en relación a la negociación de los presupuestos vascos y a los del Estado, ya que en Euskadi "se cierra en banda" a la negociación. Escuchar la página Escuchar la página

Xabier Barandiaran, responsable de Innovación política en el Euskadi Buru Batzar del PNV, ha destacado en "Boulevard" de Radio Euskadi que el proceso de negociación de los Presupuestos Generales del Estado con el Gobierno de Madrid "va bien encaminado" tras lograr, entre otros, el acuerdo del Ingreso Mínimo Vital. Ha calificado como "muy importante" que se cerrase la incorporación del TAV con el soterramiento a su paso por Bilbao y Gasteiz, ya que eso "cerraría el proceso de negociación con unas garantías relevantes".

En cuanto a la negociación de los presupuestos vascos con los partidos de la oposición y la crítica de EH Bildu afirmando que el Gobierno Vasco no quiere contar con ellos, Barandiaran asegura que la izquierda abertzale tiene "la actitud de los partidos minoritarios" y se cierra en banda a la negociación. El miembro del EBB añade que EH Bildu no está teniendo esta actitud en Madrid, aun teniendo en cuenta, "contradicciones muchos más abrumadoras". "La actitud y el lenguaje debería ser otra" ha asegurado. No pasa lo mismo en cuanto a la actitud sobre la reforma en la Educación donde hay un entendimiento entre los dos partidos, "es un buen ejemplo a seguir en el resto de las materias" ha constatado Barandiaran.

Por otra parte, en virtud a las nuevas directrices del departamento de Salud del Gobierno Vasco y a la petición por parte del PNV a EH Bildu para que se replanteen la manifestación convocada para este sábado en Bilbao, el jeltzale señala que "hay que adaptarse a la situación para garantizar las medidas que plantea el Gobierno Vasco", además de "anticiparse a la situación". Ha añadido que los derechos a ejercer el derecho a la manifestación "tienen que vincularse a la responsabilidad colectiva. Los derechos nunca son ilimitados".

Cuestionado sobre si el PNV se replantea la celebración de su 8ª asamblea el 27 y 28 de noviembre, Barandiaran asegura que la asamblea se celebrará pero "garantizando todas las medidas de seguridad y prevención".

Ante las críticas de Maddalen Iriarte al Gobierno Vasco por haber levantado la emergencia sanitaria y achacar que el lehendakari se dedica a echar la bronca a los ciudadanos, el dirigente jeltzale ha asegurado que el Gobierno Vasco "está liderando este proceso con alto nivel de eficacia y un alto grado de conexión con la sociedad", por lo que pide "sacar este tema del juego electoral".

Sobre la negociación en el tema del autogobierno Barandiaran pide dos condiciones previas a la negociación. Por una parte "alejarse de estrategias electorales", y por otra asegura que "tiene que haber una labor discreta en relación a trabajar y a tener voluntad de acuerdo".

Otro de los temas tratados ha sido el los posibles acuerdos de izquierdas de cara a las elecciones municipales que augura Elkarrekin Podemos. En este sentido, en declaraciones a Euskadi Irratia de Eneko Andueza en las que insistió en que no se cierra la puerta a nuevos pactos de EH Bildu, como en Irún o Eibar, Barandiaran ha afirmado que "cada actor político es libre de establecer las estrategias que considere" pero que en el PNV esperan que el entendimiento con los socialistas se mantenga a largo plazo.