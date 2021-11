22/11/2021 12:53 Boulevard Entornos masculinizados Mujeres en la industria: "No puede ser que en tu día a día tu entorno sea siempre masculino" O.V. | EITB Media Hablamos sobre la industria vasca con tres directivas que se encuentran al frente de importantes empresas y organismos de Euskadi. Un dato a tener en cuenta: en la actividad industrial las mujeres no superan el 30 %. Escuchar la página Escuchar la página

"Boulevard" de Radio Euskadi ha puesto el foco en la presencia de la mujer en un entorno tan masculinizado como la industria.

Cristina Oyón es directora de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad de Grupo SPRI, y desde hace 25 años su carrera ha estado liga a la Política Industrial vasca. Hace ahora casi tres años, la CE le seleccionó como una de las 20 expertas y expertos europeos para asesorar en la Estrategia industrial Europea 2030. Después de la crisis de la covid la directiva está trabajando en las transformación de la industria para que "genere valor económico, medioambiental y social" y en la incorporación de la mujer en este ámbito. "Casi el 50 % de las personas trabajadoras son mujeres, mientras en la actividad industrial no superan el 30 %" ha explicado.

Aunque a priori le parece que el hecho de ser mujer no haya supuesto un obstáculo en su carrera, ha añadido que "cuando empiezas a ver la dinámica de la incorporación de las mujeres en la actividad industrial empiezas a ver algunos aspectos en esa dirección". Para conseguir la total incorporación de la mujer en todos los ámbitos de trabajo primero "hay que conseguir la transformación cultural" y que "vayamos a dónde vayamos a trabajar lo normal es que haya personas de todo tipo y que no seas tú la excepción por el hecho de ser mujer". "No puede ser que en día a día tu entorno sea siempre masculino" ha añadido. "Por desgracia" son pocas las chicas que se acercan a las carreras técnicas y eso "nos lleva a que haya pocas chicas en los ámbitos de trabajo que van a marcar el futuro: la tecnología y la innovación".

Cristina Ortega es directora de AVS, empresa de ingeniería en Elgoibar que trabaja en la creación de componentes que han participado, por ejemplo, en una de las misiones a Marte. Cristina Ortega habla cada semana de sus proyectos compartidos con la NASA o la Agencia Espacial Europea. Ella ha participado en dos misiones a Marte de la NASA y de la ESA (Agencia Espacial Europea). Actualmente dirige numerosos proyectos de desarrollo tecnológico para las futuras misiones de telecomunicaciones, micro-satélites, exploración de la Luna, misiones científicas y la próxima misión a Marte en la que se planea traer muestras de vuelta a la Tierra para ser estudiadas aquí. Según ha explicado la directora de AVS "nunca" le ha resultado difícil trabajar en el sector espacial aunque sea un sector masculinizado. En su opinión el hecho de que haya menos mujeres en su sector se debe a "un tema cultural" pero "las oportunidades están ahí y en realidad no hay ninguna barrera".

Ana Santiago es directora de SISTEPLANT, con sede en el Parque Tecnológico de Bizkaia, donde trabaja para más de 2000 clientes y 200 000 usuarios de sus tecnologías ubicados en los cinco continentes y cuyo éxito radica en la innovación. Sisteplant realiza proyectos de ingeniería que ayudan a las compañías a ser más competitivas industrialmente. Ana Santiago ha remarcado que aunque tradicionalmente la industria ha sido masculina "si quieres puedes y las cosas están cambiando muchísimo". En su opinión son las mismas mujeres las que se ponen las restricciones.