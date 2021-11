24/11/2021 12:19 Entrevista Cuba Yunior García, disidente cubano: "Muchos menores de edad están siendo condenados a altas penas por sedición" O.V. | EITB Media El disidente, actualmente en Madrid con un visado de 90 días, quiere volver a Cuba para "hacer activismo político desde la paz". García explica la situación de su país, dónde "El señor Díaz-Canel, presidente de Cuba, ha dado órdenes de combate y prácticamente ha llamado a la guerra civil". Escuchar la página Escuchar la página

Yunior García Aguilera, disidente cubano y uno de los fundadores del movimiento Archipiélago en Cuba que promovió las marchas del 15 de noviembre en contra del Gobierno cubano, llegó hace una semana a Madrid en un vuelo comercial con un visado de 90 días. La decisión de salir del país fue suya tras recibir amenazas de cárcel de las autoridades. "El destierro es una práctica que ha usado el régimen para deshacerse de las personas incómodas" ha explicado García en "Boulevard" de Radio Euskadi. Reconoce no saber hasta qué punto le permitieron salir de la isla o lo planificaron todo con idea de que pidiese asilo en España por lo que ya "no sería un problema para ellos dentro de Cuba". La intención del disidente es volver a Cuba "para seguir luchando por lo que considero que es justo". Quiere cambiar las cosas en su país "de forma cívica, pacífica y sin generar caos". Pero para ello, primero tiene que "curarse" de la rabia que siente y después volver a Cuba "para hacer activismo político desde la paz".

En cuanto a las protestas frustradas del 15 de noviembre, el opositor al gobierno ha señalado que el régimen criminalizó las protestas con amenazas tanto desde el Gobierno como desde la Fiscalía. Yunior García propuso realizar las protestas sin tener que salir a la calle, en su caso, tenía intención de marchar en solitario por algunas calles de La Habana con una rosa blanca pero su casa apareció sitiada por más de 200 personas, "la mayoría de la seguridad del Estado vistiendo de civil y haciendo un acto de repudio", esto es, "gritar ofensas y amenazas de muerte". García ha contado el caso del artista Maykel Osorno, uno de los autores de la canción "Patria y Vida", al que un "fanático del régimen o un agente vestido de civil" lo atacó con un machete en plena calle. "El señor Díaz-Canel, presidente de Cuba, ha dado órdenes de combate y prácticamente ha llamado a la guerra civil, ha pedido a sus simpatizantes que salgan a la calle a golpear a los que critican al Gobierno" ha añadido. "Lo que hay en Cuba es una dictadura mafiosa que somete al resto de la población ha una esclavitud moderna" ha declarado.

Ante la situación actual de Cuba García ha explicado que "la revolución siempre fue una especie de promesas, pero promesas que no se cumplieron". Cosas como el bienestar para la población, el progreso y la justicia social "realmente no han podido cumplirse". Señala que hay "muchísimas injusticias", no solo económicas, como la miseria en la que vive la población dónde la "población tiene que hacer pasar un día completo en una cola para comprar lo básico". En las tiendas, ha explicado, se vende todo en moneda extranjera, y que con el dinero con el que pagan los salarios "no puedes hacer prácticamente nada" ya que "el Estado te vende casi todo en moneda extranjera". Entre las injusticias a las que se ha referido también están "la falta de derechos y la represión violenta con la que el régimen ha tratado de mantenerse en el poder".

El deporte nacional del país, dice con ironía, es "la lucha, la lucha para sobrevivir. Hay una corrupción generalizada y todo se resuelve a través del mercado negro". García ha denunciado que "Cuba expulsó a todo aquel que no pensaba como el régimen y ahora vive del dinero que mandan esos a quienes llamaron traidores". En estos momentos hay más de 600 presos políticos, no sé conoce la cifra exacta puesto que el régimen "atemoriza a los familiares para que no hablen de la condición en que se encuentran sus familiares dentro de las prisiones". Además, ha afirmado que "muchos menores están siendo condenados a altas penas por el delito de sedición, por querer salir a la calle a decir lo que piensan".