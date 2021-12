14/12/2021 10:52 Entrevista Gipuzkoa Eraikiz Lapuente: "Hay un aumento de la desconfianza ciudadana en los gobiernos pero no hay alternativa" O.V. | EITB Media Víctor Lapuente es uno de los ponentes en el congreso Gipuzkoa Eraikiz. Aboga por apostar por "políticos aburridos" como Angela Merkel, por esa manera de "resolver poblemas poco a poco" frente a los políticos populistas. Escuchar la página Escuchar la página

Victor Lapuente es uno de los ponentes de estos dos días de congreso Gipuzkoa Eraikiz. Lapuente es catedrático de la Universidad de Gotemburgo y profesor en ESADE, además de un experto en políticas públicas ya que investiga el funcionamiento de las administraciones y las causas y consecuencias de la corrupción.

Entrevistado en "Boulevard" de Radio Euskadi ha asegurado que "hay un aumento de la desconfianza ciudadana hacia los gobiernos pero no hay alternativa". Lapuente se ha calificado como "ferviente defensor de la política aburrida" y aboga por la necesidad de políticos aburridos como Angela Merkel con "esa manera de resolver problemas poco a poco, sin grandes aspamientos". Aunque ha añadido que más importantes que los políticos son los "burócratas o los administradores públicos. Tener un buen cuerpo de trabajadores públicos es la mejor garantía". El experto ha asegurado que "la derecha conecta mejor con las emociones de los ciudadanos" pero "un político aburrido y que va con programas más antiguos", como en el caso de Kennedy, "acaba funcionando mejor".

Según el catedrático, en Gipuzkoa, a diferencia de otras comunidades, se ha entendido que la labor del gobierno "se trata de escuchar a la gente e intentar experimentar con políticas públicas". Además, en su opinión, la clave en Gipuzkoa es "la idea de involucrar a toda la comunidad y no tener prejuicios, por ejemplo, hacia el sector privado para que se involucre en políticas públicas".

El experto no aboga por consultar todo a la ciudadanía en referendum, tal y como ocurre en Suiza, ya que "si los temas más conflictivos se resuelven con referendum generan problemas" como lo sucedido por ejemplo con el brexit o el proceso de paz en Colombia, dónde "generan división social y polarización". Su solución se basa en hacer partícipes a los ciudadanos "de la deliberación, no solo del si o del no, para poder obtener mejores resultados".

En cuanto a la corrupción política en partidos como el PP, Lapuente señala que "no han hecho un acto de contricción y no han propuesto reformas institucionales", pero más que un problema de partido, el problema de la corrupción "es un problema del aparato del Estado".