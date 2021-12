16/12/2021 12:47 Boulevard Volcán de La Palma David Calvo: "Las coladas, en algunas zonas de hasta 60 metros, permaneceran calientes durante años" O.V. | EITB Media El vulcanólogo vive con "cautela y alegría" el hecho de que el volcán lleve 3 días sin actividad, "la clave está en que desaparezcan por completo el dióxido de carbono". La periodista Eugenia Paiz espera que se cumplan las expectativas de ayuda porque si no "puede haber una crisis social. Escuchar la página Escuchar la página

El volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma lleva tres días sin actividad: sin erupciones, sin movimientos sísmicos… los técnicos son optimistas porque esto puede suponer que se ha detenido pero también piden cautela. Dicen que hay que esperar al menos 10 días.

David Calvo, vulcanólogo y portavoz de INVOLCAN, el Instituto Volcanológico de Canarias, ha explicado en "Boulevard" de Radio Euskadi que vive estos momentos de inactividad con "cautela y alegría" puesto que no saben si el volcán se reactivará con más fuerza, como pasó en su día en Japón. "La clave está en que desaparezca por completo el dióxido de carbono". El vulcanólogo ha explicado que "las coladas, en algunas zonas de hasta 60 metros, permaneceran calientes durante años" y va a haber zonas "completamente inaccesibles", ya que además, "en algunos puntos, las coladas tienen 3 kilómetros de anchura". De lo que hay que ser conscientes es que "la lava no se va a mover, no se va a quitar, y habrá que buscar un nuevo hogar".

Eugenia Paiz, periodista de Informativos de Canarias Radio y también de Diario de Avisos, conoce bien lo que ha ocurrido durante estas semanas porque vive en La Palma. La periodista ha explicado en Radio Euskadi que estos últimos días el volcán está expulsando menos 5 toneladas diarias de dióxido de azufre cuando se han llegado a expulsar has 80 000 toneladas.

No hay que olvidar que hay "7000 personas desplazadas y 1500 han perdido definitivamente sus viviendas" por lo que "la reconstrucción es importante" ya que "si no se cumplen las expectativas de ayuda puede haber una crisis social, que sería como un volcán silencioso".