Entrevista Juan Ignacio Vidarte De cara al año que viene el Guggenheim espera incrementar sus visitantes en un 55-65 % O.V. | EITB Media El director general del Museo Guggenheim Bilbao asegura que todavía no se puede garantizar que el Guggenheim Urdaibai sea una realidad.

El próximo año se cumple el 25 aniversario de la inauguración del Museo Guggenheim Bilbao, un año que el director general del museo bilaíno plantea como "un año muy ambicioso, con una programación muy ambiciosa y con un presupuesto muy expansivo". En una entrevista a "Boulevard" de Radio Euskadi, Juan Ignacio Vidarte espera incrementar las visitas "en un 55-65 %" respecto a los datos de este año. Un año que se ha visto afectado por la pandemia mundial y que se refleja claramente en los datos, este año ha habido un 43 -44 % de visitantes extranjeros "cuando en el año 2019 fueron el 70-71 %".

Por otra parte, Vidarte también ha explicado que el proyecto del Museo Guggenheim Urdaibai "está en un compás de espera", y aunque el proyecto tiene 13 años, este año se ha visto relanzado pero todavía "no se han dado pasos significativos", ya que lo que se necesita es "garantizar una estructura de financiación que permita que sea viable. Para ello se requiere de un acuerdo interinstitucional que "todavía no se ha dado", por lo tanto, "no se puede garantizar que sea una realidad". Juan Ignacio Vidarte tienen las esperanzas puestas en los fondos europeos.

En otro orden de cosas, Radio Euskadi también ha tenido la oportunidad de entrevistar a Antonio Ligero, el primer visitante del Museo Guggenheim Bilbao que ha contado cómo sucedió.