07/01/2022 10:53 Entrevista Política Oskar Maute: "Hace falta una mayor interlocución con el Gobierno de Sánchez" EITB Media El diputado de EH Bildu critica que están esperando a que el Gobierno estatal contacte con ellos para un "intercambio real de opiniones" en torno a la Reforma Laboral "y no simplemente que nos junte para cumplir el expediente".

En el segundo aniversario del Gobierno de Sánchez, el diputado de EH Bildu en el Congreso Oskar Matute opina que "todavía queda mucho por hacer" y que lo que no se haga ahora "difícilmente se va a hacer después". En una entrevista en "Boulevard" de Radio Euskadi, Matute aboga por que el Gobierno estatal hable más con sus socios de gobierno y no solo en momentos concretos como los presupuestos o la tramitación de alguna ley importante. Es en este contexto en el que señala que le "gustaría poder hablar con el Gobierno de la Reforma Laboral".

Miembros de EH Bildu tuvieron un encuentro este 30 de diciembre con personas del Ministerio de Trabajo a los cuales les trasladaron sus dudas sobre la Reforma Laboral, ahora están esperando que "contacten con nosotros para intercambio real de opiniones y no simplemente que nos junten para cumplir el expediente". Matute ha recordado al PSOE y a Unidas Podemos que "necesitan 176 votos para tener una mayoría absoluta en el Congreso". Para que EH Bildu vote a favor de la Reforma Laboral es necesario trabajar en varios elementos pero lo principal es realizar cambios en la estatalización de los convenios y en los despidos. Matute aboga por seguir trabajando con el Gobierno en la "defensa de la clase trabajadora y española" aunque se de el hecho de que el Gobierno pacte con la derecha el apoyo a la Reforma Laboral. De todas formas, no duda en señalar que hasta noviembre del 2023 no hay elecciones generales y la mayoría que sostiene al Gobierno es de izquierdas, "que es con quién debería intentar acordar cuestiones básicas".

En cuanto a la gestión de la pandemia, el político afirma que intenta "ser justo" ya que es un tema "complicado de gestionar", pero afirma que "hay que anteponer la salud de todos a los intereses económicos de las grandes empresas". También se ha mostrado "preocupado" porque la salud primaria esté tan debilitada y pide "tener la garantía de reforzar la sanidad pública".