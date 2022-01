11/01/2022 10:03 Entrevista Autónomos Ernesto García: "Muchos autónomos no se pueden permitir el lujo de coger una baja" O.V. | EITB Media El presidente de ATA, asociación de autónomos, cree que muchos autónomos no se van a poder reincorporar al trabajo al desaparecer, el 18 de febrero, la paga que reciben por baja covid. Piden al Gobierno estatal que amplíen las prestaciones de 4 a 6 meses. Escuchar la página Escuchar la página

20 000 trabajadores están de baja por covid en Euskadi. En solo una semana las bajas han subido otro 35 %. A pesar de suponer un 20 % del total de los trabajadores, los autónomos solo se cogen el 9 % de las bajas. Solo en un año, Euskadi ha perdido más de 3000 autónomos. Hay que tener en cuenta que cada autónomo genera 2-3 puestos de trabajo por cuenta ajena. Además en febrero va a desaparecer la paga que reciben los autónomos por baja covid, un hecho que podría incrementar el cese de autónomos y pymes.

Ernesto García, presidente de la asociación de autónomos ATA, ha asegurado en "Boulevard" de Radio Euskadi que "muchos autónomos no se pueden permitir el lujo de coger una baja" y que desconocen enfermedades como el lumbago, ya que "un autónomo tiene una responsabilidad y la tiene que asumir desde que se levanta y hasta que se acuesta" y no conocen "esas enfermedades de fin de semana".

El hecho de que las prestaciones por baja de covid desaparezcan el 18 de febrero "es un problema" ha asegurado García. A partir de esa fecha se va a dar el "efecto autónomo zombie", ya que muchos van a tener que dejar el trabajo que han tenido porque no se van a poder reincorporar. Es por ello, que desde las asociaciones de autónomos piden al Gobierno de España que lo amplíen las prestaciones de 4 a 6 meses y conseguir así que "el 60 % se pueda reincorporar".

El presidente de ATA ha destacado la sintonía que existe con la consejera de Empleo y ha explicado que les ha propuesto algo "pionero", la creación de la Mesa del Foro del Autónomo, algo que creen necesario puesto que "no es lo mismo ser un autónomo que una persona en la Seguridad Social". Antes de la pandemia en Euskadi había 172 500 autónomos y a día de hoy son 168 000, "y todavía no hemos salido de la crisis". García ha criticado el hecho de que se pierden muchas ayudas "porque son muy complicadas" y no se han podido completar los informes debido a que "pedían cosas inviables". Por todo ello "se han devuelto muchos millones" destinados a ayudar a los autónomos.