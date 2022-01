31/01/2022 10:51 Entrevista Entrevista Pablo Montesinos: "El no del PP a la Reforma Laboral es un no claro" O.V. | EITB Media El diputado del PP se ha quejado de que no han recibido ninguna llamada de Pedro Sánchez para abordar las cuestiones laborales. El PP tiene "la mano tendida para avanzar en la flexibilidad laboral a través de la mochila austríaca". Escuchar la página Escuchar la página

Pablo Montesinos, vicesecretario del PP, ha declarado en "Boulevard" de Radio Euskadi que "desde el principio" se mostraron en contra la Reforma Laboral del Gobierno de Sánchez. El también diputado se ha quejado de que no han recibido "ninguna llamada para abordar absolutamente nada", por lo que no van a ser "el salvavidas de Pedro Sánchez". El político opina que el presidente de España hace esta contrareforma laboral "para contentar a sus socios más radicales", por lo cual señala que la debilidad política de Pedro Sánchez es "incontestable". Montesinos se ha referido a que "antes" el presidente del Gobierno hablaba con el líder de la oposición, y en este caso no han hablado de nada, tampoco en materia laboral. En este sentido ha dejado claro que los que quiere el PP es "la mochila austríaca" y que por "mucha presión de La Moncloa" no se van a dejar presionar, por lo tanto "el no del PP a la Reforma Laboral es un no claro". De todas formas, constata que si desde el Gobierno quieren conocer su postura, "la mano del PP está tendida para avanzar en la flexibilidad laboral a través de la mochila austríaca". También ha recordado que el PP planteó desde el principio que la Reforma Laboral se tenía que tramitar como proyecto de ley.

En cuanto a las elecciones en Castilla y León, Montesinos ha mencionado que el presidente Aznar participa en la campaña con el objetivo de "arropar a Fernández Mañueco y lanzar un mensaje de unión del voto entorno al PP" para que el socialista descontento y el votante del centro-derecha vaya al PP, y cree que van a conseguir un gobierno con una "amplísima mayoría". "Los castellanos y leoneses le van a enseñar la puerta de salida de La Moncloa a Sánchez", cosa que Sánchez "ya lo está viendo y prácticamente no está pisando la calle" durante la campaña electoral. Montesinos ha añadido que las elecciones en Castilla y León "van a suponer un punto de inflexión en la política nacional y el tiempo de descuento del presidente de Gobierno ha comenzado".

Cuestionado sobre los fondos europeos, el popular ha destacado que los municipios más beneficiados son los del partido socialista y se ha preguntado por qué el Gobierno de España hace ese reparto "sectario". Ha recordado que desde el PP pidieron "crear una autoridad independiente para gestionar la evolución de los fondos", a lo cual se negó Pedro Sánchez. Es por ello que van a "seguir denunciado ese reparto desigual, la opacidad y el sectarismo. Vamos a fiscalizar la gestión de fondos".

Para finalizar, ha explicado que si ha habido abusos sexuales dentro de la Iglesia, estos se tienen que denunciar para que la "justicia actúe con todas las de la ley, no se pase ninguna".