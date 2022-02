01/02/2022 15:34 Boulevard En contra de los grafitis Kapone: "Hay que diferenciar entre el grafiti de calidad y el de cantidad" EITB Media Uno de los objetivos de Urtaran es acabar con los grafitis de la ciudad. El grafitero Kapone cree que las nuevas medidas no van a ir por buen cauce y pide distinguir entre el grafiti de calidad y el de cantidad, las firmas. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Kapone 13:49 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El alcalde de Vitoria-Gasteiz está decidido a acabar con los grafitis que "deslucen" la ciudad. El grupo interdepartamental ha decidido que el actual proceso administrativo para acabar con los grafitis no está dando frutos y ha decidido cambiar de estrategia y colaborar con peritos criminólogos o grafólogos que ayuden a identificar a estos grafiteros, y de momento se ha identificado a 3 de ellos.

Kapone, grafitero vitoriano, cree que las medidas "no va a ir por buen cauce". En palabras a "Boulevard" de Radio Euskadi el grafitero ha señalado que con el grafiti "no se puede acabar de golpe y porrazo, con el grafiti hay que convivir". En su opinión el grafiti que más molesta es el grafiti rápido, el de las firmas, "y cuanta más policía haya más grafiti de ese tipo va a haber".

El grafitero pide diferenciar entre el grafiti de calidad y el de cantidad. Kapone lleva 20 años pintando y se conforma con pintar "un muñeco a la semana". Tiene claro que no va a dejar de pintar y que estas medidas le afectarán porque necesita más tiempo para pintar y "no van a coger a los que realmente están haciendo el tipo de grafiti que no gusta". El artista ha señalado que nunca ha tenido problemas con nadie y que a la gente le gusta su obra, ya que su objetivo es "embellecer" las paredes y en su cabeza siempre está presente el arte.

Fernando Ruiz, grafólogo y perito calígrafo, ha explicado que los grafitis más fáciles de identificar son las firmas y que ambos estilos de grafiti son conceptos muy diferentes.