09/02/2022 12:04 Boulevard Burlada Marta, víctima agresión machista: "Me ha generado más ganas de luchar contra la violencia" O.V. | EITB Media La policía foral de Navarra ha detenido al joven de 15 años que agredió a la directora de un instituto en Burlada. Le pegó tal puñetazo en un ojo, que la mandó al hospital. El joven estaba pegando a su expareja cuando Marta acudió a ayudarla.

La agresión contra la directora de un instituto de Burlada por parte de un joven de 15 años está ahora en manos de la Fiscalía de Menores y le imputan un delito de lesiones, y también, se han abierto diligencias por un posible delito de malos tratos sobre su expareja. El presunto agresor no es alumno del instituto y los hechos sucedieron en la calle, cuando la profesora agredida, Marta Ripoll intervino porque el agresor estaba pegando a su expareja, también de 15 años.

"Boulevard" de Radio Euskadi ha hablado con Marta Ripoll, la profesora agredida y directora del Instituto Ibaialde de Burlada, que ha tenido que ser operada por tres fracturas en la base orbital del ojo. Tras salir del hospital Marta ya está en casa, en buen estado, dentro de lo que cabe, ya que sigue teniendo doble visión y dolor. La profesora sujetó al agresor por los brazos y cuando le soltó le dio tal puñetazo que temió quedarse ciega.

Marta destaca que la agresión tuvo lugar fuera del centro educativo y que el agresor, y las chicas agredidas no son de su centro, el IES Ibaialde de Burlada. Marta tiene 63 años, además de directora del centro tiene un bagaje de más de 40 años como profesora y sitúa esta agresión en una excepción de la regla. "Tengo la suerte de estar en un centro público en el que no tenemos situaciones de este tipo" ha explicado. Esta agresión le ha generado "más ganas de luchar contra la violencia de cualquier tipo".

Según la directora del instituto, en los centros educativos están trabajando bien sobre la concienciación ante cualquier tipo de violencia, pero también hay que poner sobre lo que pasa en la calle. La escuela no es suficiente, las familias, la sociedad se tienen que implicar y se ha preguntado a ver qué ha conseguido el agresor con este acto y le pide que se lo piense antes de volverse tan agresivo, "con la violencia no se consigue nada". A la expareja del agresor le ha dicho que "si lo ha denunciado, lo ha hecho muy bien y si no lo ha denunciado, que lo denuncie".