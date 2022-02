10/02/2022 12:24 Boulevard Trabajadores pobres Investigador predoctoral: 'Con 988€ al mes hay que pedir ayudas para alquiler y bono social para electricidad' EITB Media Estos días se esta hablando mucho de la subida del Salario Minimo Interprofesional desde los 965 euros actuales hasta los 1000 euros mensuales. Marian, limpiadora, y Ander, investigador predoctoral, cuentan lo complicado que es vivir con alrededor de 1000 euros todos los meses. Escuchar la página Escuchar la página

Marian Asensio, trabajadora de la limpieza de 56 años, gana sobre los 1000 € al mes, y Ander Martín, investigador predoctoral de Biomedicina de la UPV/EHU de 25 años, tiene un sueldo mensual de 988 €. Tal y como ha contado Ander en "Boulevard" de Radio Euskadi, tras hacer el contrato predoctoral, que además es muy difícil de conseguir, además de muy competitivo, tiene que solicitar la ayuda del Gobierno Vasco para el alquiler y el bono social para la electricidad, "no llegamos a vivir". Además el hecho de que los investigadores predoctorales solo puedan tener un contrato en exclusividad, hace que no puedan pluriemplearse para conseguir más ingresos. El último capricho que se dio Ander fue el salir a cenar en su cumpleaños con sus padres, que fueron quienes pagaron la cena. Según ha explicado Ander, si cuando acabe el doctorado las condiciones laborales no varían tendrá que marcharse fuera a trabajar.

Marian, por su parte, asegura que no es posible vivir con 1000 €. Ella vive sola y paga 400 € de alquiler, que aunque sea muy barato unido al resto de los gastos, más la devolución del préstamo del coche, no le da para vivir. De hecho tiene cita con la asistenta social para ver si le conceden ayudas para pagar el alquiler, "la cuenta ya está en negativo". El último capricho que se concedió fue un marianito y media ración de rabas.

Massimo Cermelli, profesor de Economía en Deusto Businees School, en la Universidad de Deusto, ha afirmado que es justo que haya un salario mínimo interprofesional y que "suba acorde a las necesidades del poder adquisitivo de los trabajadores". Cermelli ha explicado que para que los ciudadanos no se encuentren en una situación de pobreza tienen que ganar "más del 60 % de la renta media", que en España está sobre los 1700€. "Subiendo el salario mínimo interprofesional cumpliríamos con el 60 %" ha asegurado. Pero la contrapartida de esta subida es que la patronal y los empresarios dicen que la subida puede desincentivar la creación de nuevos empleos y los empresarios señalan que se debería subir también el nivel de productividad. Nivel de productividad que está bajando en el Estado y que sitúa a España en la cola de Europa junto con Malta. La subida del salario "va a afectar más a medianas y pequeñas empresas, y autónomos, que a grandes empresas" ha explicado el experto en economía. En su opinión la subida "tienen que estar acoplada de la mano de la formación y recalificación de los trabajadores".