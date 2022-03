01/03/2022 12:16 Boulevard Refugiados y feminicidios Manuela Carmena:"Es importante recordar la solidaridad obligada que tiene que haber entre todos los pueblos" EITB Media La jueza emérita ha opinado sobre la crisis de los refugiados por la guerra de Ucrania y por la alta tasa de feminicidios en España. Escuchar la página Escuchar la página

Más de 300 000 ucranianos han llegado ya a la Unión Europea en los últimos días huyendo de la guerra y la cifra podría alcanzar los cuatro millones, según estimaciones de la ONU. Ante esta situación Bruselas sopesa activar, por primera vez en la historia, la directiva para acoger de forma temporal a los refugiados que huyen de la guerra en Ucrania. Esta norma se aprobó en 2001 como respuesta a la guerra de los Balcanes, pero nunca se ha utilizado. Esta medida ha sido aplaudida pero también ha demostrado a las claras que cuando hay voluntad política se puede garantizar con rapidez la protección de quienes huyen de conflictos. La activación de esta medida es "perfecta" en palabras de Manuela Carmena en "Boulevard" de Radio Euskadi, ya que espera no fallar en este momento a los refugiados aunque en el pasado se falló a los que huían de la guerra de los Balcanes. En su opinión "es importante recordar la solidaridad obligada que tiene que haber entre todos los pueblos".

Carmena también ha sido cuestionada sobre la doble vara de medir a los refugiados tras los comentarios de la periodista Kelly Cobiella de la NBC, intentado explicar la razón por la que Polonia estaría recibiendo a muchos ciudadanos de Ucrania, en los que ha dicho: "estos no son refugiados de Siria. Son refugiados de la vecina Ucrania. Estos son cristianos, blancos, son muy similares a la gente que vive en Polonia". No ha sido la única periodista en hacer este tipo de comentarios. CBS News se ha disculpado después de que uno de sus corresponsales en Kiev dijera que "el conflicto en Ucrania no era como en Irak o Afganistán que han estado en conflicto durante décadas. Esta es una ciudad relativamente europea y relativamente civilizada". Ante estos comentarios, la jueza emérita ha señalado que "siempre es más fácil identificarse con tus iguales pero es inaceptable".

Otras de las cuestiones abordadas en el programa ha sido el de los feminicidios en España, ya que desde el mes de enero España es el primer país europeo en registrar y contabilizar como violencia machista casos de mujeres asesinadas por hombres que no son su pareja o expareja. Esta medida es "necesaria", ha señalado la exalcaldesa de Madrid, ya que son delitos que sufre una mujer por el hecho de ser mujer. Ha añadido que no se está avanzando como se debería ya que sigue habiendo una cantidad "terrible" de asesinatos de mujeres.