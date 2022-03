Boulevard Guerra en Ucrania Ayestaran: "Los rusos no están en Irpin, están en los bosques que la rodean, y los combates siguen" O.V. | EITB Media Publicado: 31/03/2022 09:13 (UTC+2) Crónica de Mikel Ayestaran desde Kiev dónde se están viviendo 36 horas muy intensas debido a la intensidad de la actividad de artillería de las dos partes. Escuchar la página Escuchar la página

Día 36 de la guerra en Ucrania desde dónde llegan buenas señales que hay que acoger con cautela. Rusia ha anunciado un alto el fuego en Mariúpol, el epicentro de la guerra, y anuncia que permitirá la evacuación de civiles, aunque en Ucrania nadie acaba de fiarse de Moscú. Los rusos no han cumplido con frenar drásticamente su actividad militar en el norte de Kiev, tal y como afirmaron en la última reunión diplomática, y además, aunque hasta ahora se hablaba de apertura de corredores, nunca salían adelante. El corresponsal de EITB Media, Mikel Ayestaran, ha afirmado en "Boulevard" de Radio Euskadi que "hay que ser muy cautos y esperar. Mariúpol es muy importante para Rusia desde el punto de vista estratégico, quieren esta ciudad sí o sí".

El periodista se acercó ayer hasta el límite entre Kiev e Irpin, localidad a la todavía que no se permite el paso, aunque el ejército ruso se haya retirado. "No paraban de llegar ambulancias con civiles, gente que ha pasado 3 semanas de ocupación rusa". El hecho de que los rusos ya no estén en las calles de Irpin "no quiere decir que los combates se haya detenido. Están en los bosque que rodean Irpin". Estos civiles han estado 3 semana aislados del mundo, sin noticias, sin luz, sin teléfono y no sabían qué estaba pasando. Ayestaran ha relatado que hay familias que han estado conviviendo con los cuerpos de sus vecinos durante varios días porque no podían enterrarlos, también ha sido testigo de reencuentros muy emotivos.