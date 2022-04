Boulevard Refugiada de Bucha Veronika Pershyna: "En Mariúpol los rusos hacen cosas peores que en Bucha, hay que ayudarles" O.V. | EITB Media Última actualización: 05/04/2022 10:40 (UTC+2) Publicado: 05/04/2022 10:38 (UTC+2) Veronikla Pershyna llegó a Euskadi hace dos semanas procedente de Bucha. Ha narrado que los soldados rusos "violaron a muchísimas chicas de 13 y 14 años. Tienen las vaginas rotas". Escuchar la página Escuchar la página

Desde la ciudad de Bucha, en Ucrania, han llegado unas imágenes tremendas que evidencian los crímenes de guerra cometidos por los rusos. Afortunadamente Veronika Pershyna pudo huir de Bucha y hace dos semanas llegó a Getxo. Ella vivió en Bucha durante la ocupación rusa y "gritaba por Instagram y nadie nos oía". En una entrevista concedida a "Boulevard" de Radio Euskadi ha declarado que ahora todo el mundo está en Bucha y todos están preocupados, pero hace hincapié, en que los rusos ahora no están allí y pide ayudar en ciudades como Mariúpol, asediada por los rusos, en la que están pasando "cosas peores" que en Bucha. Ha narrado, como antes de que se abriesen los corredores humanitarios en Bucha, los rusos mataban a todos lo que intentaban salir de la ciudad y "violaron a muchísimas chicas de 13 y 14 años. Tienen las vaginas rotas". Ella ha asegurado sentirse bien ya que sobrevivió a lo que pasó allí y vio in situ las atrocidades cometidas, por lo que las imágenes que salen ahora de su ciudad no le pueden hacer más daño después de todo lo visto con sus propios ojos.

Asegura que muchos ucranianos tienen familia en Rusia pero los familiares rusos no les creen cuando les dicen lo que está pasando en Ucrania, "ellos van a decir que todo es fake". Veronika pide "ayuda de verdad en Mariúpol", a la par que insiste en la necesidad de que el resto de los países les envíen armas y chalecos anti balas.