Boulevard Entrevista Patrycia Centeno: "Todo lo que se asocia a la femineidad ha sido desprestigiado y ridiculizado" EITB Media Publicado: 19/04/2022 12:43 (UTC+2) Última actualización: 19/04/2022 12:43 (UTC+2) La asesora en estética política y corporativa analiza las dos imágenes de la semana: la imagen de Macron a pecho descubierto y la del rey emérito con sus hijas y nietos y nietas, foto esta última que ha calificado como "totalmente obscena". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Portada del libro de Patrycia Centeno 14:51 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

La comunicación no verbal, no solo los gestos, sino también la ropa, la pose, el peinado.... todo, y más que nada en política, está estudiado. Patrycia Centeno, asesora en estética política y corporativa, y también escritora del libro "Poderío", ha hablado de feminismo en "Boulevard" de Radio Euskadi. Su libro es una oda a la femineidad y al feminismo donde se valora mucho el pintalabios y los tacones, aunque también se habla de lenguaje corporal. En palabras de la escritora "todo lo que se asocia a la femineidad ha sido desprestigiado y ridiculizado" y se ha obligado a las mujeres a masculinizarse y a renunciar a la femineidad, como en el caso de Angela Merkel o de Margaret Thatcher. Hoy en día, mujeres como Michelle Obama, Jacinda Arden o Yolanda Díaz son "mujeres referentes que rompen con el sistema heteropatrialal".

Por otra parte, la asesora en estética política y corporativa se ha mostrado sorprendida por la imagen de Macron a pecho descubierto, lo que ha calificado como "de cierta desesperación para captar cualquier voto". En cuanto a la imagen del rey emérito con su familia, opina que es una fotografía "totalmente obscena" debido a todo lo que está pasando con la Casa Real. La Casa Real "tiene un problema enorme" de comunicación, "no sé a quién tienen contratado en su equipo de comunicación, no tienen ni la vergüenza de pararse a pensar, si las imágenes que muestran, está bien o no".